"Volveremos a ver a Puigdemont en España": el vaticinio de Zapatero

El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero (Valladolid, 1960) visitó esta semana Asturias para analizar el avance que se ha producido en España en políticas de diversidad e inclusión y recibió a LA NUEVA ESPAÑA para abordar los numerosos frentes que tiene abiertos: las conversaciones con Puigdemont, las acusaciones de Aldama y la situación actual del PSOE.

Dice usted que el avance de la extrema derecha tiene su origen en Estados Unidos. ¿A qué se refiere?-Estados Unidos, al final, es la gran potencia en el mundo de las democracias y ha irradiado de una manera evidente un discurso antipolítico, un discurso de una derecha rebelde, que lo cuestiona todo, que niega todo (las vacunas, la ciencia, la igualdad de género…). Creo que la historia nos enseña que siempre que ha habido un proceso de grandes avances hay una cierta reacción. Ahora estamos en ese momento. Estados Unidos es un país que está con una crisis profunda que tendrá que resolver, yo creo que será coyuntural y que en España no va a cosechar un éxito.

Los aranceles de Trump obligan a Europa a mirar a otros mercados. Usted conoce muy bien el mercado chino. ¿Es la oportunidad para abrirse al continente asiático?

Es evidente que la política de aranceles y de cerrar los mercados perjudica a todos, incluido el que la hace, que es Estados Unidos. Uno de los grandes éxitos de la economía mundial, del que se ha beneficiado China, por supuesto, pero también otros países, ha sido la apertura comercial. El comercio internacional es el que asigna mejor los recursos, es el que fomenta la competitividad.

Yo también interpreto que esto será un tiempo coyuntural, cíclico y que el destino de la sociedad y de la economía internacional no puede ser más que la cooperación y la apertura económica.

¿Cómo avanzan sus conversaciones con Puigdemont? ¿Aprobará Junts los presupuestos?

Pienso que es un diálogo político que afronta alternativas, busca coincidencias ante una situación que fue muy grave. Es un proceso que lleva tiempo, paciencia, escuchar, comprender, reconocer. Los verbos que fundamentan los acuerdos y la democracia. Y en eso estamos, son horas y horas. Y más allá de los presupuestos, me importa, o por lo menos trato de contribuir, que haya un nuevo clima histórico en la relación política entre los independentistas catalanes y el conjunto del Estado español.

¿Se volverá a ver a Puigdemont en España algún día?

Sí. Mi opinión es que sí.

¿Acabará Sánchez la legislatura?

Mi opinión es que sí.

Entonces, ¿no habrá elecciones anticipadas?

Espero que alguna parte de las fuerzas que aprobaron la investidura, los llamados aliados o socios, valoren el proyecto que se está llevando a cabo y que tiene que culminar muchos hitos. Es social y económicamente muy positivo para España. Eso no se puede discutir.

Y además necesitamos que el gobierno de Pedro Sánchez pueda seguir incrementando la impronta que ha marcado en el mundo, en Europa especialmente, en favor de la paz, en favor del multilateralismo, en la condena de las guerras y los abusos. Necesitamos que haga ese golpe. Lo ha hecho muy bien Pedro Sánchez y estoy convencido que eso es un estímulo muy importante para ir hacia un final de legislatura.

¿Qué le parecen los ataques del PP?

Esto es una cosecha mía. Esta ansiedad infinita del PP por atacar a Pedro Sánchez y a su familia no es una buena estrategia. Acuérdese de esta frase. Esto es como los boxeadores que lanzan los puñetazos sin pensar al aire y eso no puntúa. Yo creo que la ansiedad es excesiva y el Partido Socialista sabe buscar sus tiempos.

Hay quienes dicen que Pedro Sánchez no ha sido suficientemente tajante con la corrupción del PSOE.

Nosotros somos respetuosos con la justicia cuando ha habido elementos en el informe de la UCO. Yo creo que más allá de cuál sea la sustanciación, no podemos perder de vista los principios del Estado de Derecho. Pedro Sánchez, presidente y secretario general del PSOE, ha reaccionado en su momento de manera adecuada, separando a las personas que han sido imputadas.

Ya sabemos que no es fácil establecer las diferencias, pero el Partido Popular siempre que ha tenido un caso de escándalo lo ha negado. Casi siempre lo ha negado.

¿Por ejemplo?

Recuerdo, porque yo era presidente de Gobierno, que casi me dio un patatús cuando saltó el caso Gürtel y estaba viendo la televisión a Rajoy con toda la cúpula del PP diciendo que este no es un caso del PP, sino contra el PP. Porque le acusaba un juez y no Fiscalía. Eso no hemos visto que lo ha hecho el Partido Socialista ni Pedro Sánchez.

Al contrario, ha asumido la responsabilidad. Ha sido un momento difícil, por supuesto. Somos todos conscientes y ahora hay que esperar. Pero ha reaccionado en términos políticos adecuadamente, y a partir de ahí los ciudadanos juzgarán.

Aldama le ha apuntado directamente por su conexión venezolana.

A Aldama no le voy a contestar, obviamente. A determinadas cosas no se contestan.