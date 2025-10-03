CASO ÁBALOS-CERDÁN
La UCO desvela que el PSOE dio a Ábalos y Koldo sobres con efectivo en Ferraz
Los agentes han detectado que "en algunos casos" existe "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas", pero que en otros "no se ha podido confirmar dicha correspondencia"
La UCO concluye que Ábalos operó con un nivel "significativo de ingresos en efectivo" durante los años 2014 y 2024
El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desvela que el PSOE entregó entre los años 2017 y 2021 en efectivo 19.638 euros al ex secretario de Organización del partido José Luis Ábalos. Estas sumas, que fueron retiradas en la caja de la formación política, se entregaron en algunas ocasiones en sobres, tal y como apuntan las pruebas descubiertas, que también desvelan que en ese mismo periodo de tiempo Koldo García habría recibido otros 12.744 euros.
"El análisis de las evidencias digitales ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE -en la calle Ferraz-. Este extremo se aprecia en las conversaciones entre Koldo García y [su exmujer] Patricia, quienes indistintamente hacen alusión a entregas de efectivo destinadas a Ábalos y aquellas dirigidas al propio Koldo García", dice de forma literal el informe.
Los agentes han detectado que "en algunos casos" existe "una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas", pero que en otros "no se ha podido confirmar dicha correspondencia".
En su informe, la UCO incorpora algunos de estos mensajes. Como por ejemplo uno del 18 de septiembre de 2018. "Ese día, Patricia le comunicó a Koldo que "ya tengo el sobre de Ferraz". A continuación, le preguntó: "Te lo llevo en el coche a Balbina y te lo dejo allí?".
Suscríbete para seguir leyendo
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
- La Feria del Jamón de Villanueva de Córdoba alcanza su 25 aniversario y cambia su estructura para ganar comodidad y vistosidad
- La Universidad de Córdoba ampliará su oferta académica de aquí a 2028 con 25 nuevas titulaciones
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires