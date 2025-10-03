Tribunales
Salomé Pradas en el Cecopi el día de la dana: "Antes de enviar el siguiente mensaje quiero verlo"
El juzgado de la dana notifica los vídeos del Cecopi del 29 de octubre que Emergencias ha mantenido ocultos durante diez meses
Laura Ballester
Un cámara contratado por la Conselleria de Emergencias grabó durante la tarde del 29 de octubre a la entonces consellera Salomé Pradas en actitud proactiva y dirigiendo la toma decisiones, al contrario de lo que ella declaró cuando declaró como investigada. "Antes de enviar el siguiente mensaje lo quiero ver".
Las grabaciones del Cecopi de la dana captadas por la productora Envidea, contratada por la Generalitat, aportadas a la jueza que investiga la dana, revelan imágenes y diálogos desde las 19.00 horas hasta la llegada del presidente, Carlos Mazón, a partir de las 20.28 horas. En estas imágenes, además de escuhar a Pradas dar órdenes, se escucha a la exconsellera informar de la "revolución hidrológica, algo nunca visto". Y a Mazón tener problemas de cobertura con el móvil, a su llegada al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, donde se reunió el Cecopi durante toda la emergencia provocada por la dana.
El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, admitió el 16 dd septiembre la existencia de imágenes grabadas del Cecopi (Centro de coordinación operativo integrado), el cerebro de la emergencia del 29 de octubre, por una productora contratada por el Sgise (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias). Un detalle que no había trascendido en los diez meses y medio transcurridos desde la dana que acabó con la vida de 229 personas.
Emergencias ha entregado al juzgado de la dana un total de 39 vídeos grabados durante la tarde del 29 de octubre en el Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana.
