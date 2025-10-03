Juicio al García Ortiz
El fiscal general comenzará a ser juzgado el 3 de noviembre en el Supremo, que acepta como testigos a Miguel Ángel Rodríguez y González Amador
La Sala de lo Penal fija una vista de seis días para la declaración de un total de 40 testigos
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo señalado entre los próximos 3 y el 13 de noviembre el juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos, por presuntamente haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él.
En concreto, las sesiones del juicio se celebrarán los días 3,4,5,11,12 y 13 de noviembre, en jornadas de mañana y tarde, que comenzarán a las 10:00 horas, ha informado este viernes el alto tribunal.
El tribunal ha dictado el auto de admisión de pruebas solicitadas por las partes en el que declara pertinentes la declaración de 40 testigos, entre los que se encuentran ocho fiscales más dosresponsables de prensa de la Fiscalía, doce periodistas, once guardias civiles de la UCO y cuatro políticos, entre los que se encuentra el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.
No irán Cerdán ni López
A ellos se suman dos abogados, y el acusador particular, que es el empresario pareja de Ayuso directamente afectado por lo ocurrido según los escritos de acusación. Se rechaza, no obstante, la comparecencia de otros testigo que habían sido solicitados por las acusaciones como son el que fuera secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y del ministro Óscar López, a quienes se pretendía preguntar sobre una presunta implicación de Moncloa en la filtración de los datos reservados.
