Feijoo, tras el último informe de la UCO sobre Ábalos: "Sí, Sánchez va a acabar mal"

"Sí, Sánchez va a acabar mal", de esta manera reaccionó el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, al último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la situación patrimonial del exministro y exsecretario de Organización del PSOE, y todavía diputado por Valencia, José Luis Ábalos.

En este informe entregado este mismo viernes al instructor del caso Koldo en el Tribunal Supremo, la Guardia Civil señala que el exministro operó con un nivel "significativo de ingresos en efectivo" durante los años 2014 y 2024.

A través de un mensaje en la red social X, Feijóo puso el punto de mira en el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haciéndose eco de quela UCO desvela que el PSOE pagó a Ábalos y Koldo dinero en efectivo.

"Por esto necesitaban cortinas de humo: Aparecen los sobres del PSOE", exclama en redes sociales el diputado del PP Sergio Sayas, ex parlamentario de UPN, aludiendo al argumento defendido por los populares estos días, cuando acusaban al Ejecutivo de emplear La Flotilla o incluso el aborto como "cortina de humo" para que no se hablase de los casos judiciales que cercan al Gobierno y al PSOE.

Un paso más, como es natural en él, lo dio el 'número dos' del PP, Miguel Tellado. "Pedro, se acabó. Elecciones ya", reclamó el secretario general de los populares en redes sociales ante las noticias sobre el pago en efectivo de Ferraz a Ábalos y Koldo desvelado por la UCO.