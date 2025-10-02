Directo | El rey Felipe VI inaugura el Foro La Toja que analizará el plan de paz para Gaza

Felipe VI inaugura hoy jueves la séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en la que el exprimer ministro israelí Ehud Olmert y el activista palestino Samer Sinijlawi abordarán las expectativas de paz en Gaza tras el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a dos años de hostilidades.

Como ya es tradicional, el Rey abrirá este foro que se puso en marcha hace siete años en O Grove (Pontevedra) como un espacio para la reflexión y la defensa de los valores que definen las sociedades democráticas y que este año se celebra bajo el lema 'Explorando un nuevo orden mundial' hasta el 3 de octubre.

Tras la inauguración, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el jefe del Estado entregará el Premio Foro La Toja-Josep Piqué a dos de los siete padres de la Constitución española, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.

Un premio que lleva el nombre del que fuera ministro Josep Piqué e impulsor del Foro (fallecido hace dos años) y con el que se ha querido rendir homenaje a los siete políticos encargados de las negociaciones de la Constitución.

La ponencia inaugural correrá a cargo del académico canadiense Michel Ignatieff, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, y posteriormente los expresidentes de México y España Ernesto Zedillo y Mariano Rajoy, respectivamente, hablarán de instituciones y democracia.

Felipe VI en la inauguración de una pasada edición del Foro La Toja. / Iñaki Abella

Mañana viernes prevé participar en el foro el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; o el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otros.

En la última jornada del foro está programado abordar las expectativas de paz para Gaza con la conversación entre Olmert y Abdelrazzak, dos figuras caracterizadas por su activismo a favor de la paz en Oriente Próximo y sus esfuerzos por buscar una fórmula de convivencia entre Israel y Palestina.