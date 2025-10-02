Foro La Toja-Vínculo Atlántico
Directo | El rey Felipe VI inaugura el Foro La Toja que analizará el plan de paz para Gaza
En esta séptima edición, el exprimer ministro israelí Ehud Olmert y el activista palestino Samer Sinijlawi abordarán las expectativas de paz en Gaza tras el plan presentado por Trump
R. S.
Felipe VI inaugura hoy jueves la séptima edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en la que el exprimer ministro israelí Ehud Olmert y el activista palestino Samer Sinijlawi abordarán las expectativas de paz en Gaza tras el plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner fin a dos años de hostilidades.
Como ya es tradicional, el Rey abrirá este foro que se puso en marcha hace siete años en O Grove (Pontevedra) como un espacio para la reflexión y la defensa de los valores que definen las sociedades democráticas y que este año se celebra bajo el lema 'Explorando un nuevo orden mundial' hasta el 3 de octubre.
Tras la inauguración, junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el jefe del Estado entregará el Premio Foro La Toja-Josep Piqué a dos de los siete padres de la Constitución española, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca i Junyent.
Un premio que lleva el nombre del que fuera ministro Josep Piqué e impulsor del Foro (fallecido hace dos años) y con el que se ha querido rendir homenaje a los siete políticos encargados de las negociaciones de la Constitución.
La ponencia inaugural correrá a cargo del académico canadiense Michel Ignatieff, premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2024, y posteriormente los expresidentes de México y España Ernesto Zedillo y Mariano Rajoy, respectivamente, hablarán de instituciones y democracia.
Mañana viernes prevé participar en el foro el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, así como el ministro de Economía, Carlos Cuerpo; o el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otros.
En la última jornada del foro está programado abordar las expectativas de paz para Gaza con la conversación entre Olmert y Abdelrazzak, dos figuras caracterizadas por su activismo a favor de la paz en Oriente Próximo y sus esfuerzos por buscar una fórmula de convivencia entre Israel y Palestina.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Junta de Andalucía cede este miércoles a Córdoba el solar de la Biblioteca anexo al Campo Santo de los Mártires
- El Ayuntamiento de Córdoba pide también cinco años de cárcel para un técnico municipal y 14 de inhabilitación para la excoordinadora de Infraestructuras
- Comienza el traslado de la Delegación del Gobierno de la Junta al edificio de los antiguos juzgados, que abrirá el lunes
- Canal Sur hará el mayor despliegue de su historia en Córdoba con la cobertura del Vía Crucis Magno
- Agenda de conciertos en Córdoba este octubre: fechas, artistas, festivales y entradas
- «Con nosotros, lo único que pueden hacer los trabajadores es mejorar»
- Un jardín recuperado para el casco histórico: las claves de la zona verde prevista en Campo Santo de los Mártires
- Sadeco activa un plan de choque contra las madrigueras de ratas en ocho puntos de Córdoba