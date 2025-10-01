El voto de calidad de la presidenta del Poder Judicial determina la apertura de un expediente al juez que llamó a la mujer de Sánchez "Barbigoña"

El voto de calidad de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha determinado la apertura de un expediente disciplinario por una posible falta grave al titular del Juzgado de lo Mercantil número 11 de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, en relación con la publicación en su cuenta en la red X --@ManuelRuizdLara--de varios mensajes en los que se alude al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a su esposa, Begoña Gómez, a la que se llama "Barbigoña".

La decisión de la Comisión Permanente celebrada este martes--que registró un empate entre los sectores conservador y progresista en torno a este asunto -- supone denegar la propuesta de archivo que había realizado el promotor de la Acción Disciplinaria, Ricardo Conde, con respecto a las diligencias de carácter in inicial que se abrieron contra este magistrado el pasado mes de diciembre.

Ahora el asunto volverá a manos del promotor, pero será la Comisión Disciplinaria de este órgano quien finalmente resolverá si se le sanciona o no y, en el primero de los casos, la gravedad de la sanción, han señalado a EL PERIÓDICO en fuente de este órgano. Las diligencias a practicar a partir de ahora, que obligarán a pedir explicaciones al magistrado en cuestión y que contarán con la intervención de la Fiscalía, se realizan por una posible falta grave de exceso o abuso de autoridad, o la falta de consideración grave hacia ciudadanos.

División entre bloques

El órgano clave en la gestión diaria del órgano de gobierno de los jueces se fracturó dos bloques sobre este asunto, ya que en contra de la apertura de la investigación presentarán voto particular Alejandro Abascal, Isabel Revuelta, pilar Jiménez y Eduardo Martínez Mediavilla, todos ellos vocales designados a propuesta del PP. A favor se posicionaron los integrantes del sector progresista María Esther Erice, Carlos Hugo Preciado, Bernardo Pérez y la propia Perelló, que tuvo que deshacer el empate utilizando su voto particular, según las mismas fuentes.

En el trasfondo de esta decisión, según precisan fuentes del Consejo la necesidad de abordar un asunto, la posible responsabilidad disciplinaria por determinados usos de las redes sociales por parte de los jueces, sobre la que se carece de jurisprudencia. La que había sido citada por Conde para pedir el archivo, una sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2006, no se refiere específicamente a este asunto.

En cuanto a sus consecuencias técnicas, la decisión del Consejo supone rechazar el archivo de plano de la diligencia informativa -que fue incoada de oficio por el Promotor el 29 de diciembre de 2024- e iniciar ahora sí una investigación formal, pero en ningún caso supone ya una sanción al magistrado, insisten desde el órgano de gobierno de los jueces.

Entrada del Consejo general del Poder Judicial / Fernando Sánchez - Europa Press

La decisión auspiciada por la presidenta Perelló también ha tenido en consideración los pronunciamientos de la Comisión de Ética Judicial sobre la obligación de los jueces y magistrados de usar las redes sociales con prudencia y moderación de modo que no perjudiquen la imagen de la Justicia; así como la jurisprudencia que señala que la libertad de expresión no ampara el derecho al insulto.

No es la primera ocasión en la que se trata de la primera ocasión en el que los mensajes el juez Ruiz de Lara es ya fueron objeto de análisis por parte del anterior Consejo del Poder Judicial, que en junio del pasado allí sí dio luz verde a otra propuesta de archivo del promotor con respecto a otros mensajes en los que insultaba al presidente del Gobierno y al fiscal general del Estado. A través de esa cuenta se llamó "psicópata sin límites éticos" a Pedro Sánchez y de Álvaro García Ortiz se dijo que era "la personificación del deshonor en la carrera".