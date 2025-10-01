Pueyo, el diputado que quiere emular a Labordeta y dinamita la estrategia de Yolanda Díaz pidiendo elecciones

El Gobierno de PSOE y Unidas Podemos dejó en Yolanda Díaz la fuerte convicción de que el ruido dentro de la coalición no era el camino a seguir y que las discrepancias continuas alejaban al electorado de izquierdas. Con ese aprendizaje, la líder de Sumar ha dado en estos dos años suficientes muestras de no querer seguir el camino de su antecesor, Pablo Iglesias. Ahora, los choques se reducen al mínimo y las batallas que Sumar da dentro del Consejo de Ministros son escogidas cuidadosamente. Sin embargo, en esa estrategia de lavar los trapos en casa y airear poco los conflictos, se ha colado el verso suelto del diputado de Chunta Aragonesista, Jorge Pueyo (Fonz, 29 años), que este martes exigió abiertamente a Pedro Sánchez que convoque elecciones si no consigue aprobar los Presupuestos.

Luciendo la misma corbata que llevara el cantautor y escritor José Antonio Labordeta, cuando llegó por primera vez al Congreso, Pueyo prometió el acta de diputado en aragonés y dejó claro que llegaba a la Cámara Baja con perfil propio. Desde entonces, ha explicado a la prensa que su partido se llama Chunta Aragonesista y no 'la Chunta Aragonesista', ha colado en una de sus intervenciones un discurso de Galadriel, la elfa interpretada por Cate Blanchett en la trilogía de El Señor de los Anillos, y se declaró en huelga de hambre en solidaridad con Palestina durante cuatro días.

Sin embargo, ese rol divergente empieza a chocar cada vez más con el liderazgo de Díaz en Sumar. "Si el presidente del Gobierno no es capaz de aprobar los Presupuestos Generales debe convocar elecciones, igual que el señor (Jorge) Azcón en Aragón", aseveró este martes, en una rueda de prensa en el Congreso. Unas palabras que chocan de manera frontal con la presencia de Díaz y otros cuatro ministros de Sumar en el Gobierno, así como con los intentos de la también ministra de Trabajo de ofrecer una imagen cohesionada del Gobierno ante los continuos ataques por parte de la oposición.

Antecedentes

Y no es la primera vez que ocurre. La semana pasada, Pueyo rompió la unidad de voto con su grupo parlamentario para oponerse a la iniciativa acordada por el PSOE y Junts para delegar las competencias en materia migratoria a Catalunya. Al igual que Podemos, el diputado de CHA, aseguró ver tintes racistas en algunos aspectos de la norma. Dos meses antes, en julio, también se opuso al real decreto antiapagones. En aquel momento, Díaz ya se mostró incómoda cuando en los días siguientes se le preguntó por esa rotura de la unidad de voto por Pueyo.

A todo esto se suma que a finales de junio, el diputado de CHA estuvo tentado de abandonar el grupo parlamentario de Sumar, siguiendo el camino de Àgueda Micó (Compromís), e integrarse en el Mixto, donde además de la valenciana están los cuatro parlamentarios de Podemos. Por el momento, Pueyo no ha dado ese paso, aunque el distanciamiento de Sumar es claro. A comienzos de septiembre dejó claro que su apoyo al Gobierno dependerá del cumplimiento de la agenda aragonesa. A un lado queda cualquier estrategia que Díaz tuviera en su mente.