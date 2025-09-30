Feijóo actuará contra Armengol si continúa "el bloqueo sistemático" en el Congreso de las leyes del PP impulsadas desde el Senado

Alberto Núñez Feijóo ha lanzado un aviso claro a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al resto de miembros de la Mesa de la Cámara Baja de PSOE y Sumar: si continúa el "bloqueo sistemático" de las leyes impulsadas por el PP desde el Senado actuarán con "contundencia" contra ellos a título individual al considerar que "incurren sistemáticamente en un fraude de ley". Además, el líder del PP ha anunciado que dará la orden para impulsar desde la Cámara Alta un nuevo conflicto de competencias contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional, el quinto de esta legislatura.

"El Congreso está hurtándole al Senado la facultad de legislar por orden del gobierno. Y ante esta situación es evidente que no vamos a cruzarnos los brazos", ha denunciado Feijóo, en referencia a las 31 leyes del PP que la Cámara Alta ha aceptado a trámite con la mayoría absoluta de los populares y que, después, en su trámite en el Congreso, PSOE y Sumar mantienen bloqueadas en fase de enmiendas.

Feijóo considera que tanto Armengol como los otros cuatro miembros de la Mesa del Congreso de PSOE y Sumar están "avalando esta conducta" y sus decisiones son "arbitrarias y partidistas", "injustas" y que "incurren sistemáticamente en fraude de ley". "Es decir, existen responsabilidades individuales contra las que también actuaremos con contundencia si esto no se corrige de inmediato", ha sentenciado antes de añadir que complirán con su deber de defender "por todas las vías que esto pare y la voluntad popular se respete".