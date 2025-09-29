Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación a la mujer del presidente

Hacienda detecta fraude de ley en cinco contratros adjudicados al empresario recomendado por Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado y Juan Carlos Barrabés

Juan Carlos Peinado y Juan Carlos Barrabés / Nacho García

Cristina Gallardo

Ángeles Vázquez

Madrid

La Intervención General del Estado (IGAE) dependiente de Hacienda, concluye en un informe remitido a la Fiscalía Europea que ya está en manos del juez Juan Carlos Peinado, que cinco contratos adjudicados al el empresario al que Begoña Gómez recomendó incurrieron en fraude de ley.

