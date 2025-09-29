Chivite pidió a Santos Cerdán que le acompañara a algunas reuniones en ministerios

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha desvelado este lunes que pidió al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que le acompañara en calidad de diputado socialista por Navarra a algunas reuniones en ministerios para lograr inversiones del Gobierno para las obras de la carretera N-121 A, si bien ha transmitido que no habló con él, en concreto, sobre la licitación del túnel de Belate.

Así lo ha trasladado durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' en el Senado, desde donde ha insistido que no hubo ninguna "ilegalidad" en estos trabajos, tal y como señalan los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA). "En varias ocasiones me ha acompañado el señor Santos Cerdán en algunas de las reuniones que he mantenido en los ministerios, y se lo solicitaba yo en algunas ocasiones, y en otras ocasiones no se lo pedía", ha explicado la presidenta.

"Santos Cerdán era diputado por Navarra, y desde luego, la tarea de los diputados y senadores es velar por reclamar esas tareas, esa falta de infraestructuras y esa falta de inversiones del Gobierno de España en Navarra, y me acompañaba en esa calidad de diputado", ha agregado.

"Plena seguridad jurídica"

De la misma forma, Chivite ha insistido en la idea de que los cargos políticos "no influyen" en las tramitaciones administrativas. "Desde que soy presidenta del Gobierno (de Navarra), ha habido más de mil licitaciones, más de mil mesas de contratación. Mi única directriz política es que esta obra era un proyecto de legislatura: esa es la directriz política que debía cometerse, con plena seguridad jurídica", ha abundado.

En una intervención tensa, marcada por las llamadas al orden del presidente de la comisión, Eloy Suárez Lamata (PP), a los senadores del PSOE por sus interrupciones, Chivite se ha referido, asimismo, sobre la ascensión de Óscar Chivite como consejero de Cohesión Territorial, señalado como su tío, un extremo que la presidenta ha querido negar. "Óscar Chivite no es hermano de mi padre. Mi tío, no es", ha expresado.

Al ser preguntada sobre si Santos Cerdán influyó en el nombramiento del exconsejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Bernardo Ciriza, Chivite ha defendido que le eligió para el cargo por criterios de "trayectoria personal, confianza en su capacidad de trabajo y confianza personal". "En las decisiones que tomo me suele gustar escuchar la opinión de los compañeros. Lo comenté con muchos compañeros", ha aseverado la presidenta de Navarra.