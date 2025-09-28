El Ayuntamiento de Barcelona despliega pancartas contra "el gobierno genocida de Israel"

La fachada del Ayuntamiento de Barcelona luce este domingo dos pancartas en solidaridad con el pueblo palestino. "Frenemos al gobierno genocida de Israel" y "Solidaridad con la flotilla" son los dos mensajes escritos con letras negras sobre fondo blanco que se han colgado a primera hora de la mañana y han presidido la jornada 'castellera' que ha tenido lugar este domingo en la plaza de Sant Jaume, con motivo de las fiestas de la Mercè.

Así lo acordaron PSC, Junts, los Comuns y ERC en la Junta de Portavoces del pasado viernes, para mostrar su rechazo al genocidio y apoyar a los integrantes de la Flotilla, en la que participan, entre otros, la exalcaldesa Ada Colau y el concejal de ERC Jordi Coronas. El PP, en cambio, considera que la colocación de dichas pancartas es una "vulneración flagrante" de la neutralidad institucional. El partido asegura que "estudiará todas las acciones legales y políticas necesarias para garantizar que el Ayuntamiento respete la neutralidad institucional".

Todo ello después de que la Flotilla Global Sumud haya zarpado de la isla griega de Creta este domingo para afrontar la recta final de su misión hacia Gaza. En los próximos dos días se prevé que entren en la zona de "alto riesgo", después de haber recibido ya varios ataques israelís. La expedición está formada por 43 barcos y medio millar de participantes de 48 países, entre ellos 50 pasajeros con nacionalidad española.