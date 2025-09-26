El PP manda una carta a Sánchez para recordarle que incumple su comparecencia mensual en el Senado

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Senado, Alicia García, ha remitido una carta a Pedro Sánchez para recordarle que ha incumplido en septiembre su obligación de acudir al menos una vez al mes a la sesión de control al Gobierno en la Cámara alta, tal y como estableció la reforma del reglamento realizada este mismo año e impulsada por los populares, que gozan de mayoría absoluta en la cámara de representación autonómica. García, en una rueda de prensa este viernes en el mismo Senado, aseguró con sorna que el jefe del Ejecutivo "ha ido más veces a China que al control parlamentario".

Noticia en elaboración.