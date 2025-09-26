Gaza y Manos Limpias unen al Rey con Sánchez, frente a un Feijóo jaqueado por Aznar y Ayuso

¿Alguien pudo prever la inesperada irrupción de un asunto de política internacional que está moviendo el suelo de la política interior en España? Ya ocurrió con la guerra de Irak. Pero nadie pudo avizorar que dos años después del 7 de octubre de 2023, Gaza se convertiría en un factor relevante. Porque el genocidio del pueblo palestino se había convertido, a fuerza de ser retransmitido por televisión en directo, en un asunto cotidiano. Normalizado. Inevitable. Inexorable. Pero a menudo ocurre lo inesperado. Pedro Sánchez lo captó.

Y 50 días después de la ruptura del muro y la operación de las milicias de Hamás en la parte israelí visitó Israel junto con el primer ministro belga Alexander De Croo. Ambos ofrecieron una rueda de prensa en Rafah, en la Franja de Gaza, que sería poco después arrasada por el ejército israelí. Ambos advirtieron sobre la espiral de violencia desatada.

Y en un encuentro bilateral con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en Jerusalén, el 23 de noviembre de 2023, Sánchez señaló: "Debemos dar los pasos necesarios hacia ese alto el fuego humanitario y duradero", explicó. "Es lo que pedimos a las autoridades israelís, con las que hemos mantenido intercambios sinceros" añadió.

Siguió con la denuncia, de manera regular de la masacre de civiles, mujeres y niños. David Hatchwell, una de las cabezas visibles del lobi israelí en Madrid, presidente de la Fundación Hispano Judía, declaró: "Sánchez ha ido a Israel a quedar como el hombre fuerte de Europa cuando en realidad quiere utilizar una situación política. La felicitación posterior de Hamás a Sánchez lo dice todo".

Se mantuvo Sánchez en la brecha frente a los ataques contra él del Gobierno de Netanyahu, de Hatchwell y ACOM, el PP de Alberto Nuñez Feijóo, y sobre todo, por la furia, de las declaraciones y mensajes de José María Aznar, Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez, quienes presentan al Gobierno español como aliado de Hamás.

El rey Felipe VI lo captó.

La primera vez que intervino, públicamente, sobre Gaza después de la ofensiva israelí, fue el 11 de enero de 2024. Aprovechó su discurso ante 130 embajadores españoles en el mundo reunidos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, en Madrid. En esas fechas, el ejército israelí había dado muerte a 23.500 palestinos.

El Rey dijo que sin el establecimiento de un Estado palestino "no será posible parar el ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir", señaló. "La tragedia que vive Gaza está sacudiendo la conciencia de la Humanidad, como también lo hizo el atentado terrorista que sufrió Israel el 7 de octubre, el peor de su historia. Ante esta crisis, además de la condena y el llamamiento a la liberación de todos los rehenes, y de la petición de respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, debemos seguir insistiendo también en que, sin una solución política, que pasa por el establecimiento del Estado palestino junto a Israel, no será posible parar este ciclo de violencia o impedir que se vuelva a repetir”, apuntó.

En febrero de 2024, el Gobierno intervino en las sesiones del Tribunal Internacional de Justicia de la Haya, el tribunal de la ONU, con una intervención de denuncia de la ofensiva israelí en los territorios ocupados de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este.

Finalmente, en mayo de 2024, el Gobierno español anunció el reconocimiento de Palestina. Ya más cerca, el Rey de España denunció, el pasado 16 de septiembre, durante la visita de Estado de los reyes a Egipto "la crisis humanitaria insoportable y la total devastación de Gaza". Hasta elevar el nivel de los decibelios en su discurso del 24 de septiembre en el 80 aniversario de la creación de la ONU en Nueva York.

"No podemos guardar silencio, ni mirar hacia otro lado, ante la devastación de los bombardeos, incluso de hospitales, escuelas o lugares de refugio, ante tantas muertes entre la población civil, o ante la hambruna y el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas ¿con qué destino? Son actos aberrantes que están en las antípodas de lo que este foro representa. Repugnan a la conciencia humana y avergüenzan al conjunto de la comunidad internacional, condenamos la matanza del 7 de octubre de 2023 contra la población israelí… Reconocemos el derecho de Israel a defenderse, pero con la misma firmeza demandamos que el Gobierno de Israel aplique sin reservas el derecho internacional humanitario en toda Gaza y Cisjordania… Nos cuesta tanto entender lo que Israel está haciendo en la Franja de Gaza", señaló el Rey.

El ataque al Rey ha sido inmediato. Dirigentes de Vox han dicho que el Rey está "abducido" por Sánchez al conocerse la foto de ambos en la ONU. El lobi israelí en España difundió una declaración en la que advierte que Felipe VI "no será más amigo de los judíos". Al parecer, Felipe VI y Hatchwell han coincidido como estudiantes en la Universidad de Georgetown, en Washington D.C.

Pero hay otro punto, aparte de Gaza, que interesa tener en cuenta en las vidas paralelas de Sánchez y Felipe VI: la esposa del presidente, Begoña Gómez, y la hermana del Rey, Cristina de Borbón, comparten el hecho de que el sindicato Manos Limpias ha ido a por ambas.

Cristina, que fue acusada en el juicio del caso Nóos, fue absuelta de los delitos fiscales por los que se la acusaba. Sin embargo, se le exigió el pago de una responsabilidad civil a título lucrativo de 137.000 euros. Pero hay más, porque Felipe le retiró el título de duquesa de Palma en junio de 2015 tras la negativa de esta, durante más de tres años, a renunciar a sus derechos de sucesión al trono de España.

Mientras, la vía de agua abierta por Gaza se suma a la subida de Vox en las encuestas. Mientras Aznar y Ayuso defienden incondicionalmente a Israel, Feijóo hace equilibrios para evitar calificar de genocidio una realidad que ya es incontrovertible hasta para algunos barones del PP. Empezó Xavier García Albiol con su pragmatismo natural: "No seré yo quien desmienta a la ONU si dice que es genocidio". Y le han seguido Moreno Bonilla, de Andalucía, y Alfonso Rueda, de Galicia. Ahora ya han aprendido la palabra prohibida en el diccionario del PP: genocidio.

Aunque el Rey no ha pronunciado esa palabra, su descripción de la situación ha sido evidente. Y mientras Sánchez no hace nada para aprovecharse del monarca, todavía está fresca la tentativa de Feijóo de utilizar al Rey para justificar su ausencia de acudir al acto de apertura del año judicial, el pasado 5 de septiembre, lo que molestó en la Casa de Su Majestad el Rey.