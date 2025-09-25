Tellado planta a última hora a Espinosa de los Monteros en un acto con Víctor de Aldama

El Partido Popular (PP) respaldó, como estaba previsto, la presentación de Atenea, el nuevo think tank impulsado por el ex portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, con la presencia de dos pesos pesados de la formación, el vicesecretario de Hacienda, Juan Bravo, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, pero finalmente no estuvo, como el mismo partido había anunciado, el número dos de los populares, Miguel Tellado. El plante de última hora de la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo al evento que se celebró este jueves en la sede en Madrid del Colegio de Arquitectos, que contó con una gran asistencia que desbordó el salón donde se celebraba, se produjo cuando ya había trascendido la presencia en el mismo de Víctor de Aldama, el comisionista de la trama Koldo, que a su llegada justificó su presencia ante los periodistas explicando que llegaba para "ver a un amigo".

La ausencia de Tellado, que el PP justifica por razones de agenda y de la preparación del encuentro de Feijóo y sus presidentes autonómicos este fin de semana en Murcia, fue excusado por el propio Espinosa de los Monteros, quien explicó que se habíá "salido en el último momento", pero que "acudirá a próximos actos".

Atenea se presentó en sociedad con una Junta Directiva en la que hay, además de su presidente, otros exdirigentes de Vox como Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo, un expresidente autonómico del PP como José Ramón Bauzá, que luego recaló en Ciudadanos, y otros antiguos dirigentes del partido naranja, como el que fuera secretario de Organización de esa formación, Fran Hervías. Además de otras personas de la sociedad civil como el periodista Manuel Llamas, uno de los fundadores de la asociación liberal Juan de Mariana y en su día cargo de la Comunidad de Madrid.

Espinosa de los Monteros recibió también el respaldo del ex secretario general de Vox y ahora diputado y concejal en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, quien declaró que no sabía cómo sentaría su presencia a Santiago Abascal, aunque matizó que "a mí me sienta bien".

Al inicio de su alocución, Espinosa de los Monteros calificó de "desgracia" la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, pero aseguró que para evitar otra futura habría que cambiar algunas cosas en el mundo de la derecha, incluido, expresó, la necesidad de un "cese de hostilidades" entre el PP y Vox, aunque también, especificó, del mundo conservador en general, como el que se manifiesta en las "redes sociales".

