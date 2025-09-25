Francia
Sarkozy, culpable de la asociación de malhechores por la financiación libia de su campaña de 2007
EFE
París
El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue declarado culpable este jueves de varios de los delitos por los que estaba acusado en relación con la financiación libia de su campaña de 2007, en particular por asociación de malhechores.
Sarkozy fue sin embargo absuelto de malversación de fondos públicos y de haber incumplido el código electoral, cargos por los que también estaba encausado. El tribunal va a indicar en los próximos minutos la pena que impone al que fue inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
- El huracán Gabrielle se acerca a España: ¿afectará a Córdoba?
- La Diputación de Córdoba plantea una nueva entrada al Parque Figueroa dentro del plan de reforma de los Colegios Provinciales
- «Necesitábamos dotar de más músculo a nuestras tiendas»
- 957 453 122, dígame': Córdoba llama a los comercios de barrio a ser 'radares de soledad
- Córdoba es la capital más barata de España para hacer la compra en el supermercado