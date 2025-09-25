Investigación a la mujer del presidente
Nuevos encargos del juez Peinado a la UCO: pide analizar ahora los correos entre la asistente de Begoña Gómez y la Complutense y el contrato con Deloitte
La Guardia Civil deberá eliminar de los adjuntos en su informe los e-mails "que tengan contenido personal", aunque las partes podrán consultarlos en el juzgado
Tan solo un día después de acordar que la esposa del presidente del Gobierno puede acabar siendo juzgada de malversación de caudales públicos ante un jurado popular, el juez Juan Carlos Peinado ha firmado dos diligencias en las que realiza nuevos encargos a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Entre otros encargos, pide un análisis de los correos que le han sido remitidos por el exvicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio que tienen como remitente o destinataria a Cristina Álvarez, su asistente en Moncloa, así como del contrato con Deloitte para el desarrollo del software de su cátedra en este centro universitario.
La petición se realiza aunque el titular del Juzgado de Instrucción número 41 ya citaba a los correos del responsable de Relaciones Institucionales de la Complutense, recibidos la pasada semana en el juzgado, como indicio que le había permitido alcanzar "el requisito de la verosimilitud de los hechos" con respecto a la acusación contra Begoña Gómez. Existen "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos", añadía en la resolución que pone en marcha el procedimiento de la ley del jurado. La UCO tiene pendiente analizar también siete años de correos de la propia Gómez, que fueron requeridos por el juez a Moncloa, una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía.
En la providencia en la que realiza este encargo, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, Peinado agrega que la Guardia Civil debe adjuntar a su informe "los archivos de los correos que guardan relación con la causa, para su entrega a las partes una vez eliminados los que tengan contenido personal que deba ser protegido para garantizar el derecho a la imagen de las partes". No obstante, lo abogados de la acusación popular y de las defensas los podrán consultar en el juzgado.
Suscríbete para seguir leyendo
- El grupo onubense El Jamón adquiere Supermercados Piedra y garantiza sus 800 empleos
- Este es el supermercado más barato de Córdoba: la OCU desvela la lista de las cadenas más económicas
- Supermercados Piedra: un árbol amarillo con 57 años de historia
- El huracán Gabrielle se acerca a España: ¿afectará a Córdoba?
- La Diputación de Córdoba plantea una nueva entrada al Parque Figueroa dentro del plan de reforma de los Colegios Provinciales
- «Necesitábamos dotar de más músculo a nuestras tiendas»
- 957 453 122, dígame': Córdoba llama a los comercios de barrio a ser 'radares de soledad
- Córdoba es la capital más barata de España para hacer la compra en el supermercado