Mazón no despeja dudas del 29-O y lanza una batalla cultural en unas Cortes de Valencia encendidas

Las previsiones marcaban un día de emociones fuertes en las Corts y acertaron de pleno. El segundo debate de política general al que se enfrentó este lunes Carlos Mazón ha plasmado la tensión política y social que se vive en la Comunitat Valenciana desde la dana del 29 de octubre, con protestas de asociaciones de víctimas en el exterior y en el interior (forzando un receso del pleno), bronca entre bancadas en el hemiciclo y un president que ha tratado de alejar el foco de la tragedia con más de 40 anuncios de alta carga identitaria, incluidas nuevas ayudas a afectados por la riada.

Pero en la intervención del popular, trufada de constantes aplausos de la bancada del PP, no hubo rastro de autocrítica sobre su gestión de la emergencia, de la que continuó sin resolver los blancos en su cronología pese a los intentos de la izquierda por sonsacarle información en los intercambios posteriores a su discurso inicial. Mazón se ha mantenido aferrado a su relato del 29 de octubre y ha sido cristalino sobre su futuro, remarcando el objetivo de agotar la legislatura.

El jefe del Consell ha sido muy madrugador. Ha llegado al parlamento autonómico con dos horas de adelanto, lo que le ha servido para evitar la concentración de las víctimas de la dana. El taco de folios con el que ha subido al atril, que a duras penas podía abarcar con una mano, ya presagiaba que el discurso sería largo. Finalmente se ha extendido durante cinco horas, rompiendo el récord e impidiendo así que la oposición, que ha abandonado la sala siguiendo a las víctimas, pudiera darle réplica hasta ya entrada la tarde.

El president arrancó en valenciano, lengua que empleó en momentos muy puntuales de su discurso, y su primer mensaje fue precisamente para las 229 víctimas mortales que dejó la riada y que situó como la “absoluta prioridad” de su Consell. Desde la tribuna de las Corts le observaban todavía algunas de ellas, invitadas por la izquierda, pero Mazón no les miró pese a trasladar su “consuelo y solidaridad” a las familias de fallecidos. Cuando más tarde abordó su relación con ellas, señalando que la mayoría no están asociadas y los "intentos de manipularles", estas abandonaron el hemiciclo visiblemente enfadadas con el popular.

Bronca con las víctimas

La tensión estaba en el ambiente, pero se ha desbordado cuando Mazón, ya pasadas las tres horas y media de intervención, se ha adentrado por fin en el asunto de la dana y en concreto en ese trato con los familiares de fallecidos en la riada. Fuentes de algunas asociaciones presentes achacan el plante a las "mentiras" del president en este sentido. Los diputados de PSPV y Compromís han abandonado también el hemiciclo en señal de apoyo a las asociaciones.

En ese momento el diputado del PPCV Salvador Aguilella ha espetado: "Son las dos y no han comido". Una frase que ha encendido todavía más los ánimos de una izquierda que entiende que el comentario iba dirigido a las víctimas. Los populares aseguran, sin embargo, que los destinatarios eran los cargos socialistas. Tras un breve receso, el pleno se ha retomado sin la izquierda.

Mazón ha centrado su relato sobre la dana en la recuperación de infraestructuras y el despliegue de ayudas de la Generalitat y no tanto en el día D, como ha hecho durante estos 11 meses. Apenas ha vuelto al 29 de octubre para destacar que los testimonios de Miguel Polo (CHJ) y José Ángel Núñez (Aemet) ante la jueza confirman la versión de la Generalitat de que las agencias estatales no informaron sobre el barranco del Poyo.

No han faltado las críticas a la falta de coordinación con el Gobierno, a quien ha acusado de “negar” una comisión mixta con la Generalitat pese a “ser consciente” de su necesidad. También ha reprochado su falta de ayudas a fondo perdido, dentro de una larga retahíla de “negativas” que, ha añadido, han obligado a la administración a acometer ese ”esfuerzo a pulmón”.

Siguen los agujeros en su cronología

En las réplicas, la izquierda se ha esforzado por mantenerle amarrado a esa tarde aciaga. Especial énfasis ha puesto el síndic del PSPV, José Muñoz, quien le ha reclamado en sus dos turnos de palabra que aclare su cronología y diga si estuvo o no en el Palau entre las 18.45, hora en que Maribel Vilaplana sitúa ahora su salida de El Ventorro, y las 20.28, hora de su llegada al Cecopi.

Mazón, pese a la insistencia, ha esquivado responder a ese interrogante abierto desde hace once meses. En su lugar, ha acusado al PSPV de generar o agitar "bulos" contra su persona y ha negado que estuviera "incomunicado" así como que dirigiera la emergencia esa tarde.

El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, ha sido más propositivo y en su primera intervención se ha centrado en desplegar un decálogo de "compromisos" de su formación. Las medidas no evitaron sin embargo la crítica al popular, entre otras, por "aferrarse al cargo" después de "haber afrontado la emergencia de sobremesa en El Ventorro". "No conozco a una persona más descarada, más inmoral y cínica que tú", exclamó el valencianista.

Muy diferente fue el intercambio con el síndic de Vox, José María Llanos, quien volvió a mostrarse dócil con Mazón y su Consell y cómodo en el marco de batalla cultural planteado por el jefe del Consell, en la que introdujo la inmigración. Llanos centró sus ataques en la izquierda, a quien acusó de "vomitar odio" y "teledirigir" las manifestaciones contra el president. Reprochó la falta de ayudas del Gobierno central y sustentó el relato de la Generalitat sobre el silencio de la CHJ sobre el barranco del Poyo.

Anuncios muy identitarios

Varias horas antes de las réplicas llegaron los anuncios. Mazón también fue madrugador en este sentido y lanzó sus 44 promesas en torno a la primera hora de discurso. La batería incluye ayudas para afectados por la dana, actuaciones en Sanidad, nuevas infraestructuras, rebajas fiscales y su prometida ley de señas de identidad. También anunció la inminente firma del acuerdo plurianual de financiación de las cinco universidades públicas de la autonomía.

El valenciano tiene un lugar principal en ese listado. Mazón, agitando la batalla de la lengua, avanzó una iniciativa para cambiar el nombre de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) a Academia de la Llengua Valenciana, hoy por hoy con nulas opciones de prosperar pero con la que pone el foco en la labor del ente estatutario, la cual cuestionó por su “deriva” desde la época del Botànic.

Según resaltó, la institución se creó para “alejar el conflicto estéril” de la lengua, pero el Botànic “aprobó unos criterios separados de la propia academia” y desde entonces, según Mazón, sus decisiones “no se han acomodado al mandato de superar el conflicto”. “Al contrario -añadió- hemos visto cómo la defensa de la lengua propia se ha diluido y la máxima institución ni siquiera se ha pronunciado. La hemos echado de menos”, afeó.

El proceso de cambio de nombre obliga a reformar la propia ley del ente y el Estatut de Autonomía con mayorías reforzadas de tres quintos, es decir, 60 diputados. PP y Vox suman 53 en la actual legislatura, por lo que no parece una medida viable en este mandato.

Asimismo, también prometió iniciar los trámites para que los estudiantes de la Comunitat Valenciana puedan decidir examinarse de castellano o valenciano en la PAU o elegir cuál de las dos notas computa con el objetivo de que examinarse de una asignatura más que alumnos de autonomías sin lengua cooficial no perjudique a estos estudiantes.

"Libertad, autonomía y futuro"

Mazón se explayó especialmente en el bloque dedicado al balance de sus dos años de gobierno, en el que volvió a exhibir su intención de resistir en el cargo: “Hemos demostrado que el cambio es posible, funciona y avanza. Por esa razón, entre otras, vamos a seguir. Ni Pedro Sánchez ni sus pagafantas y lacayos políticos pueden parar el cambio político de 2023”, ha insistido.

En todo su repaso, conselleria a conselleria, el Botànic ha estado en la diana del president, que también dejó algún guiño explícito a Vox. Los voxistas, pese a todo, se mantuvieron impasibles en sus escaños y sin aplaudir, como ya hicieron en el debate de política general del año pasado.

Mazón ha venido a darse cuanto menos un aprobado en gestión, tanto en la ordinaria como en la reconstrucción a la que en su día ligó su futuro. De hecho, ha rebautizado su Consell como el del "cambio y la recuperación". “Seguimos cumpliendo” y “liderando” la reconstrucción, destacó.

El jefe del Consell, todavía muy centrado en la herencia que recibió hace dos años de la izquierda, concentró la esencia de su gobierno en tres conceptos: "Libertad, autonomía y futuro". "Libertad para elegir sin pedir permiso; autonomía, que no es gritar sino ser escuchados; y futuro" frente a la "izquierda del odio".