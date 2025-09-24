El juez Peinado envía a juicio con jurado popular a Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid por malversación

El juez Juan Carlos Peinado ha concluido su instrucción sobre una parte del caso Begoña y ha acordado los primeros trámites para enviar ya a juicio, ante un tribunal del jurado, a Begoña Gómez, a su asistente en Moncloa y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre --que fue secretario general de Presidencia del Gobierno-- por una malversación de caudales públicos relacionada con la labor privada que habría podido realizar en favor de los intereses privados de la esposa de Pedro Sánchez esta empleada, Cristina Álvarez.

En un auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 acorda la tranformación de esa parte de sus pesquisas para poder acelerar la llegada de la mujer del presidente del Gobierno al banquillo junto Martín Aguirre y Álvarez. Los tres han sido convocados el próximo sábado 27 de septiembre, a las 18.00 horasen el juzgado para comunicarles esta decisión.

Tras explicar que también tomó declaración al ministro de Justicia, Félix Bolaños, contra el que intentó incluso elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo, que fue rechazada dada su inconsistencia criminal, Peinado recuerda las diligencias realizadas en esta pieza que separó de la causa principal, que considera concluidas, por lo que ha decidido incoar el procedimiento de jurado.

No le respondieron

En este sentido, señala que el pasado 10 de septiembre ni Begoña Gómez, ni Cristina Álvarez contestaron a sus preguntas ni a las del fiscal o cualquiera de los letrados de la acusación o defensa, únicamente al suyo propio. Respecto a estas últimas, apunta que "no permiten ser tenidas en cuenta en sentido exculpatorio". Añade como indicios los correos electrónicos aportados por el que fuera vicerrector de Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid, Juan Carlos Doadrio, recibidos la pasada semana en el juzgado y que dan cuenta de sus comunicaciones con la asistente de Moncloa en relación con la cátedra de Transformación Social Competitiva que Gómez coodirigía en este centro universitario.

Concluye que ello ha permitido cumplir "con el requisito de la verosimilitud de los hechos" que hasta ahora, no podía determinarse de una forma concreta, y que por ello puede afirmar que existen "indicios racionales, fundados y sólidos de la comisión de hechos delictivos".