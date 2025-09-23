El PP redobla su ofensiva contra Redondo porque "sabía" y "tapó" el escándalo de las pulseras

El Partido Popular (PP) ha redoblado en todos los frentes la ofensiva contra la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, por el escándalo de los fallos en las pulseras contra el maltrato que según los de Alberto Núñez Feijóo debería obligarla a dimitir de su cargo, dado que "fue advertida", por tanto lo "sabía", y aun así lo "tapó". Así lo manifestaron este martes, palabra arriba o abajo, tanto las portavoces del Grupo Popular en el Congreso y en el Senado, Ester Muñoz y Alicia García, como el vicesecretario de Igualdad de la dirección popular, Jaime de los Santos. Los dos últimos comparecieron en la Cámara alta junto a la consejera de Inclusión Social e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, justo antes de la comisión general de las Comunidades Autónomas que se celebraba en la cámara territorial.

El resto de consejeras de Igualdad autonómicas arroparon la comparecencia, en la que los populares explicaron la moción para reprobar a la ministra que se vota este mismo martes en el pleno del Senado, análoga a la que los populares impulsarán este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Curándose en salud, ante la posible derrota de esa iniciativa en la Cámara baja frente a la mayoría que respalda Sánchez, la portavoz Muñoz aseveró que aunque haya gente que pueda pensar que la reprobación es una medida estéril, sí servirá como toma de posición. "Hay quien lo minusvalora, porque no tiene una consecuencia efectiva, pero al final esta cámara representa a todos los españoles", aseveró al respecto, al tiempo que defendió que se repruebe "a una ministra incapaz y mentirosa" y retó a los socios del Ejecutivo: "Vamos a ver si también quieren ser cómplices de esta negligencia, y de esta mentira".

El "negacionismo" de Vox y el "radicalismo" del PSOE

En el Senado De los Santos, por su parte, pidió "perdón" a las víctimas de la violencia machista, "porque las instituciones estamos para protegerlas", y eso no se ha producido. El responsable de Igualdad de la cúpula popular se comprometió con esas víctimas a que si Feijóo llega a ser presidente serán "una prioridad" de sus políticas. Por su parte, la consejera andaluza López aseguró que tan "perjudicial" en el combate de la violencia machista es el "negacionismo" de Vox, como el "radicalismo" del PSOE, a los que acusó de estar en esta materia en su propio "bipartidismo".

Desde que estalló el escándalo por los fallos en las pulseras para los maltratadores, un instrumento fundamental para hacer efectivas las órdenes de alejamiento, el PP ha centrado en esta cuestión el grueso de su oposición al Gobierno de Pedro Sánchez. El propio Feijóo se ha prodigado en mensajes sobre el particular en su perfil en las redes sociales. "Poner en riesgo la vida de las mujeres maltratadas no es una negligencia cualquiera. Es el culmen de la incompetencia, y por eso se han de asumir responsabilidades. Recordemos que hay un Ministerio solo para esto", señaló en referencia a la cartera de Igualdad, que nunca ha existido como tal en los gobiernos de los populares.

Ya el pasado viernes, durante su intervención en el campus de FAES junto a José María Aznar, el actual presidente del PP describió como una "negligencia de enorme gravedad" lo ocurrido y lo vinculó a lo sucedido al final de la pasada legislatura con la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como la del 'solo sí es sí'. Una norma, recordó Feijóo, "que liberó a más de mil agresores sexuales antes de tiempo". Para el líder de la oposición, la gestión del Ejecutivo en esta materia, y la de la ministra Redondo en particular, obedece a la "indolencia" de los socialistas, que a su juicio se han escondido ante esta crisis.

