El hermano de Sánchez, a juicio
La Audiencia de Badajoz apunta la coincidencia del acceso de Sánchez a la Secretaría del PSOE con el proceso de nombramiento de su hermano
Los autos que confirman el procesamiento de David Sánchez por su designación como directivo en la Diputación de Badajoz aluden a la capacidad de influencia del líder socialista
Los autos dictados por la Audiencia Provincial de Badajoz que confirman el procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y del líder de socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, por delitos de prevaricación y tráfico de influencias en el nombramiento del primero para un puesto directivo en la Diputación de Badajoz apuntan también a una coincidencia con el proceso selectivo del músico y la recuperación de la Secretaria General del PSOE por Sánchez en mayo de 2017.
Los magistrados José Antonio Patrocinio Polo, Emilio Francisco Serrano, María Dolores Fernández Gallardo y José Antonio Bobadilla González, que ha sido el ponente de las resoluciones, apuntan a esta coincidencia en relación con una de las alegaciones de la defensa de David Sánchez que venía a restar capacidad de influencia al actual presidente del Gobierno por el hecho de haber renunciado a la secretaría general del partido en octubre del 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017.
Con esta afirmación, recuerdan los magistrados del tribunal de apelación, la defensa olvida que "precisamente en ese mes de octubre, es cuando se propone la creación de puesto, siendo hasta ese preciso momento secretario general el mismo, trascurriendo solo siete meses hasta la revalidación de nuevo el mes de mayo de 2017 como aquel en que se inicia el proceso de nombramiento de su hermano para el cargo creado anteriormente".
