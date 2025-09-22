El PP respaldará con Tellado la plataforma de Espinosa de los Monteros: "Vox se le ha quedado pequeño"

El Partido Popular (PP) respaldará la presentación el próximo jueves en Madrid del think tank Atenea, impulsado por el ex portavoz de Vox Iván Espinosa de los Monteros con la presencia en el acto de su número dos, Miguel Tellado, y posiblemente de más miembros de la cúpula popular. La eurodiputada y vicesecretaria de Organización del primer partido de la oposición, Alma Ezcurra, que se estrenaba este lunes en la rueda de prensa en la sede de Génova posterior a la reunión ordinaria del Comité de Dirección de la formación, confirmó la presencia de la mano derecha de Alberto Núñez Feijóo en el acto, un gesto que fuentes de Génova califican como de "respeto", y elogió la figura de la antigua mano derecha de Santiago Abascal, aunque lanzando al mismo tiempo un dardo velado al partido a su derecha: "Vox se le ha quedado un poco pequeño, y por eso ha montado esta plataforma".

Ezcurra manifestó que "en mi opinión personal, todas las propuestas que sean para aportar a España, para pensar y para proporcionar soluciones a los problemas que tiene la sociedad española, deben ser bien recibidas". La vicesecretaria, además, no olvidó desearle "mucha suerte" a Espinosa de los Monteros, algo que podrá hacer en persona Tellado, elegido en el congreso del PP en julio secretario general del partido y responsable de Organización, por lo que abandonó su antigua responsabilidad de portavoz parlamentario, que ahora ocupa Ester Muñoz.

Espinosa de los Monteros, hijo del empresario Carlos Espinosa de los Monteros, quien fuese alto comisionado para la marca España bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, fue uno de los fundadores de Vox hace una década junto a Abascal, y llegó a ser el secretario general de la formación, antes de centrarse, tras la irrupción del partido en las instituciones, en la tarea de portavoz parlamentario, que ejerció entre 2019 y 2023.

En agosto de este último año, y después de las elecciones generales celebradas el mes de julio, anunció que renunciaba a recoger su acta de diputado por Madrid por razones personales. Considerado siempre del ala liberal de Vox, sobre todo por sus posicionamientos en materia de política económica, que le llevaron a chocar con otros sectores o dirigentes más partidarios del proteccionismo, como el jefe de la delegación en Europa, Jorge Buxadé, su renuncia no tardó en ser caldo de cultivo de especulaciones sobre sus desavenencias con Abascal, con quien antes que en Vox estuvo vinculado en la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), considerado una suerte de embrión de Vox, pues Abascal lo fundó cuando aún pertenecía al Partido Popular (PP).

Espinosa de los Monteros ha publicado este año un libro, 'España tiene solución' y se ha prodigado en diversos foros, compartiendo apariciones públicas con la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, con la que fraguó una gran amistad en sus años en el Congreso, con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre o con el exlíder de Ciudadanos, Albert Rivera.

Suscríbete para seguir leyendo