El fiscal general, procesado
La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que absuelva a García Ortiz
La número dos de la Fiscalía presenta su escrito de conclusiones provisionales, en el que también reclama la citación de González Amador y el jefe de gabinete de Ayuso como testigos
La teniente fiscal del Tribunal Supremo y 'número dos' del Ministerio Público, Ángeles Sánchez Conde, ha pedido al alto tribunal que absuelva al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, del presunto delito de revelación de secretos que habría cometido supuesto contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Se trata de una petición consecuente con la postura que ha mantenido el Ministerio Público desde el inicio del procedimiento, que ha sentado en el banquillo por primera vez en democracia al principal representante de la Fiscalía española a petición de la acusación popular y varias acciones populares.
"Al no ser los hechos consultivos de delito, procede la libre absolución con todos los pronunciamientos a ella inherentes", ha precisado la fiscal en el escrito de conclusiones provisionales al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO. Igualmente, insta Sala de lo Penal del Supremo que González Amador declare como testigo en el juicio que se celebrará próximamente, así como el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y el abogado de González Amador, Carlos Neira.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cuatro avenidas de Córdoba están a la espera de su gran transformación
- Raphael emociona a Córdoba en su gran reencuentro con los escenarios
- Christian Carracedo sella el empate del Córdoba CF en El Arcángel
- Los viajes en autobús a la playa triunfan entre los cordobeses y resisten la inflación
- El edificio del antiguo Simago recupera su esplendor con la apertura de una gran tienda de moda de casi 5.000 metros
- A punta de pistola y huyendo en patinete: los vecinos del Campo de la Verdad denuncian un robo en el barrio
- Urbanismo cede a Vimcorsa la parcela para los primeros 65 alojamientos para jóvenes
- El Córdoba CF sobrevive al castigo del Racing con un milagro en el tiempo añadido