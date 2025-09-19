El presidente de la CHJ declara que se enteró del caudal del Poyo a las 18:45 horas pero que ya se llegaba tarde

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, ha confirmado ante la jueza y el fiscal de la dana que se enteró del caudal del Poyo a las 18.45 horas, aunque a esa hora ya se llegaba tarde. Según fuentes conocedoras de su declaración, sobre las siete menos cuarto "subió el Jefe del SAIH (Sistema automático de información hidrológica) y nos avisa que se ha enviado un aviso de caudal del barranco del Poyo. Es un caudal importante, pero que era congruente con todo lo que estaba pasando".

Polo ha insistido que en materia de barrancos, a diferencia del incremento de caudal en ríos, actuar de forma preventiva es vital porque los caudales suben de forma muy rápida. "En una preemergencia se efectúan tres tipos de seguimiento: lluvia, incidentes relacionados, incremento de caudales, e inicio de escorrentía. El sensor sirve para saber que se inicia la escorrentía. Cuando la confederación da un aviso de 30 litros en una hora, es porque a partir de ese momento se inicia la escorrentía" y , por tanto, hay que estar atentos a los niveles de los barrancos que, según su explicación, corresponde a la Generalitat.

En el turno del fiscal de la dana, Cristobal Melgarejo, ha insistido durante la mayor parte de su interrogatorio en una cuestión crucial: Por qué el SAIH no envió ningún correo electrónico de caudal del sensor del barranco del Poyo a Emergencias desde las 16.15 hasta las 18.43 horas. "En ese transcurso de tiempo se superan esos umbrales… Hay un crecimiento exponencial… A las 16.40... A las 17.05 horas en el SAIH se supera el de 70, ¿por qué no se envían esos correos avisando del aumento al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana?

Miguel Polo ha explicado, según fuentes conocedoras de su declaración, que los avisos del SAIH del Poyo "no son de predicción, los 150 metros cúbicos por segundo (m3/s) caben en todo el Poyo hasta la Albufera". Y ha defendido que "el propósito de esos umbrales es saber cuándo empieza la escorrentía. Una vez mandado el aviso y la alerta hidrológica[en el Poyo se activó al mediodía del 29 de octubre, después de la primera crecida] se debe hacer conforme al Plan especial del riesgo de inundaciones que prevé un seguimiento de estas cuencas y donde hay escalas que se tienen que revisar por parte de quien corresponda, que es la Generalitat". Según el presidente de la CHJ, "el sistema automático el umbral no vuelve a saltar porque es consecuente con la forma que se tiene que gestionar la avenida y que esa información no es relevante, en ese intervalo de tiempo. La CHJ antes de las 17 horas ya manda el aviso de superación en Chiva, y luego el aviso de lluvia en Riba-roja, luego el de 4 h en Ribarroja, y eso no para de enviarse".

Aunque el fiscal ha vuelto a apretar al presidente de la CHJ. ¿Cuál es el motivo por el que se comunica a las 16.15 horas el umbral 1 y no hay más [correos] hasta las 18.43 horas, pese a que a las 17.15 horas se alcanza otro umbral y son datos objetivos. ¿Cuál es el motivo por el que no se comunican esas subidas? ¿Por que se espera y se manda un correo con 1.800 m3/segundo?

Una pregunta clave a la que Polo ha respondido con tecnicismos y derivando la responsabilidad hacia la Generalitat. "No deja de ser un correo redundante ya que el seguimiento se debe hacer por el Centro de Coordinación de Emergencias. El seguimiento de los caudales corresponde a mucha más gente que a la CHJ. Eso es congruente con el Plan de prevención de inundaciones, los tiempos de rearme… Es que esa información la tenían que haber hecho y tenido". Además de que, ha añadido Polo, "el sensor del barranco del Poyo está en un punto que se incorporan más barrancos, cuando se llega ahí Paiporta ya está inundada". También ha incidido en que el Gallego (un barranco afluente del Poyo) tiró un puente y eso es antes del sensor y ellos [en referencia a Emergencias] lo debían saber".

Y ha añadido que "no hubo una planificación. No entiendo cómo a las10 hh de la mañana que hay un aviso rojo no se había hecho una planificación. Esos datos solo sirven para corroborar la planificación, no hay que improvisar a las 19 horas. Hay dos avisos que son de manual, y lo dije a las 18 horas: que se subieran a las plantas altas". Aunque el fiscal le ha replicado que ese consejo Polo lo lanzó por Forata. "Es que yo no gestiono la emergencia".

Polo también ha defendido que la rambla del Poyo "no es un gran río… La información que la CHJ transmitió en el Cecopi fue solo de Forata porque era la única que no llega. ¿Cómo podía dudar que Emergencias no está haciendo lo que tiene que hacer con la información que tiene que es la misma que tenía yo?, se ha escudado. "La CHJ no considera de su competencia una rambla porque no es un gran río?", le ha apretado el fiscal al presidente del organismo de cuenca. "La CHJ no tiene competencias en Protección Civil".