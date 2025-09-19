Feijóo y Aznar acusan a Sánchez de valerse de "la violencia" como "último recurso" para seguir en el poder

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, y el expresidente del Gobierno, José María Aznar, clausuraron este viernes en Madrid el campus de FAES acusando a Pedro Sánchez de instrumentalizar en beneficio propio "la violencia", y de hacerlo, según dijo Feijóo, como "el último recurso de un incompetente".

Presentados ambos por el director de FAES, Javier Zarzalejos, y en discursos separados, no en formato coloquio como en otras sesiones del campus celebrado desde el miércoles, Aznar y Feijóo coincidieron en una dura diatriba contra el actual inquilino de La Moncloa. Comenzó el expresidente, quien aseguró que "cuando un gobierno alienta primero y se felicita después por la comisión de disturbios disturbios violentos, es que ese gobierno ha dimitido de su responsabilidad sin renunciar a su poder. Y quiero decir: mucho cuidado con un poder dispuesto a ser rehén voluntario de la violencia", sentenció, en velada pero clara referencia a los incidentes que provocaron el pasado domingo la suspensión en la capital de la última etapa de la Vuelta Ciclista a España.

Feijóo no le fue a la zaga, y aseguró que "quien carece de ideas, quien está hasta el cuello de corrupción, quien ya se sabe sin el aval de la mayoría de la sociedad, necesita conflictividad y necesita cronificarla. El Gobierno, a la desesperada, ya no tiene más a lo que agarrarse para generar la máxima tensión posible. Quiere el conflicto sin límites porque sabe que España apuesta por el cambio", sentenció.

Noticia en elaboración.

