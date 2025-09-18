El TC se dispone a rechazar la próxima semana las recusaciones de Puigdemont y el Gobierno contra Macías y otros dos magistrados

El pleno del Tribunal Constitucional previsto para la próxima semana acabará con todos los intentos de apartar a alguno de sus miembros de las deliberaciones contra la negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía al delito de malversación del 'procés'. Todas las propuestas coinciden en que se deben rechazar de plano tanto la recusación presentada por el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, contra el magistrado José María Macías, como las interpuestas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Toni Comín contra él y los magistrados también de sensibilidad conservadora Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

Fuentes de la corte de garantías han señalado a EL PERIÓDICO que, aunque las razones para rechazar los incidentes interpuestos sean distintas, el futuro de todos ellos será el mismo: el rechazo sin siquiera darles trámite, lo que significa que los 12 magistrados que componen el pleno del TC participarán en las deliberaciones tanto de los recursos de amparo presentados por los condenados por el Supremo -el presidente de ERC, Oriol Junqueras, el secretario general de Junts, Jordi Turull, y los 'exconsellers' Dolors Bassa y Raül Romeva- como de los procesados en rebeldía, Puigdemont, Comín y el 'exconseller' Lluís Puig.

El único de los condenados que intentó apartar magistrados, en concreto, a José María Macías, fue Turull, pero su intento se rechazó por extemporáneo, ya que su impugnación aún tardó en ser admitida a trámite. En cambio, tanto Puigdemont como Comín cuestionaron la imparcialidad no solo de Macías -al que ya se había excluido de las deliberaciones sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía a partir de la recusación que interpuso contra él el fiscal general del Estado-, sino también de Concepción Espejel y Enrique Arnaldo.

Las propuestas que se estudiarán en el pleno de la semana próxima pasan por rechazar el incidente de la Abogacía del Estado, porque argumenta lo mismo que utilizó para apartar a Macías de la amnistía, es decir, que se había pronunciado con anterioridad sobre ella como vocal del Consejo General del Poder Judicial. El problema es que ahora se está en un punto posterior: el Constitucional ya ha dicho que la norma es constitucional, lo que se revisa con estas impugnaciones es la negativa del Supremo a aplicarla al delito de malversación y sobre eso ni Macías ni ningún otro magistrado se han pronunciado todavía.

De hecho el magistrado Juan Carlos Campo tampoco se ha apartado de la resolución de los recursos de amparo, pero sí lo hizo por sí mismo de la constitucionalidad de la ley, porque se había pronunciado en contra de esta medida de gracia cuando procedió a indultar a los líderes del 'procés', lo que les evitó cumplir la pena de prisión que les había sido impuesta. Ahora recurren ante el Constitucional, porque los condenados por malversación siguen cumpliendo la pena de inhabilitación que se les impuso en la sentencia.

Las fuentes consultadas señalan que, en cambio, las impugnaciones de Puigdemont y Comín serán rechazadas porque versan sobre amistades y afinidades ideológicas de los magistrados, extremos que el Constitucional ya ha declarado que no suponen causa de recusación, porque la propia configuración del tribunal, con su renovación por tercios cada cuatro años, se previó por los constituyentes para que quien asuma la responsabilidad de formar parte de su pleno tenga un pasado académico, jurídico o judicial y, por supuesto, una ideología. De ahí que los 12 magistrados del TC no se renueven a la vez.

