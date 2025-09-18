Investigación a Israel
El fiscal general autoriza una investigación por la violación del derecho internacional en Gaza
La fiscal de sala de Derechos Democráticos reconoce que nunca se podrá acusar a Netanyahu, por ser competencia del Tribunal Penal Internacional, pero puede buscar indicios
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha firmado un decreto en el que autoriza la apertura, a instancias de la fiscal de sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática, Dolores Delgado, de unas diligencias de investigación por la violación reiterada del derecho internacional en la franja de Gaza. La investigación será realizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional.
La propia exministra de Justicia ha explicado en una entrevista en la Cadena Ser las implicaciones de este acuerdo, reconociendo que en España nunca se podrá acusar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pero sí se pueden recabar indicios para aportar a la investigación abierta en el Tribunal Penal Internacional. El modelo de investigación es similar al que ya abrió la Fiscalía, cuando al frente se encontraba la propia Delgado, por los crímenes de Guerra de Rusia en la invasión de Ucrania.
Texto del Decreto
En el texto del decreto, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, se señala que en este caso concurren los presupuestos legales para autorizar a la fiscal responsable de Derechos Humanos a "instruir las oportunas diligencias de investigación preprocesal en relación con los hechos anteriormente descritos, permitiéndole asumir la competencia para su despacho, atendida su especial trascendencia, gravedad de los hechos y número de víctimas producidas hasta el momento".
Dicha decisión, continúa el documento, viene justificada porque los hechos acaecidos supondrían "graves violaciones del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, resultando de especial singularidad y complejidad una efectiva investigación que, además, presenta derivaciones internacionales".
