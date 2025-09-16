Los Reyes viajan a Egipto, mediador en Gaza, tras las sanciones de Sánchez a Israel

Felipe VI y Letizia vuelan hoy a Egipto para realizar su primera visita de Estado como Reyes al país árabe. El viaje, que les llevará a El Cairo y también a Luxor, quiere abundar en la buena relación bilateral y dar un respaldo al Gobierno egipcio, mediador, junto con EEUU y Qatar, para acabar la guerra lanzada por Israel contra los territorios palestinos. Este desplazamiento, acordado hace meses, coincide con el refuerzo de las sanciones de Pedro Sánchez al Gobierno de Binyamin Netanyahu en todas las áreas y también con la ofensiva terrestre lanzada sobre Gaza esta pasada noche.

El programa oficial empezará este martes por la tarde con un encuentro con la colectividad española que vive en el país, donde el jefe de Estado pronunciará un breve discurso. Un millar de personas están registradas en el consulado, la mayoría ciudadanos con doble nacionalidad, casados con egipcios, empresarios, arqueólogos, arabistas y egiptólogos.

La visita tendrá un componente político claro, con Gaza de trasfondo; comercial, con un foro empresarial en el que participará el Rey, y también cultural: la iluminación y la vigilancia de las pirámides de Giza y templos en la ciudad de Luxor son un largo proyecto hecho por empresas españolas, con Isfede (consultora del Ministerio de Defensa) de organizadora.

Felipe VI tendrá ocasión de abordar en profundidad la crisis en Oriente Próximo el miércoles con la entrevista, el almuerzo y la cena informal que mantendrá con Abdelfatá al Sisi, presidente de Egipto. Ambos ya se han visto en varias ocasiones, en 2015 y también el pasado mes de febrero en Madrid. Además, el Monarca se reunirá con los presidentes de la Cámara de Representantes, Hanafy El Gabali, y del Senado, Abdel Wahab Abdel Razek.

Toda esta actividad diplomática llega pocos días después de que el Gobierno de Sánchez aprobara medidas para frenar el “genocidio en Gaza”, entre otras, un embargo de armas por decreto ley y la denegación de entrada al espacio aéreo español a las aeronaves de Estado que transporten material de defensa destinado a Israel. Esta semana, además, después de los incidentes en la Vuelta ciclista a España, el jefe del Ejecutivo ha defendido la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas. Estas iniciativas buscan, según fuentes de la Moncloa, añadir presión sobre el Gobierno de Netanyahu para frenar los ataques contra la población palestina.

Siria y Libia

Además, Felipe VI se reunirá, el jueves, con el secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abul Gheit. Siempre es un egipcio el que preside esta organización en reconocimiento al papel que este país ha tenido en el conflicto de Oriente Próximo: fue el primero en firmar un tratado de paz con Israel, en 1978, en Camp David. Egipto, como España, es defensor de la solución de los dos Estados y por eso rechaza la solución de deportar a países fronterizos, incluido el suyo, a la población de Gaza. Al Sisi, bendecido por la comunidad internacional tras el golpe de Estado que dio contra los Hermanos Musulmanes en 2013, también está desarrollando un rol determinante en la estabilidad de Libia y en el intento de una transición política en Siria tras la caída de Bashar al Asad.

