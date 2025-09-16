El fiscal general, procesado
El fiscal general aporta los 150.000 euros de fianza al Supremo con parte de su patrimonio mientras ultima un recurso
El Supremo tiene que validar ahora la aportación de García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho frente este martes con parte de su patrimonio el aval de 150.000 euros que le impuso el magistrado Ángel Hurtado en el auto de apertura oral que le sienta en el banquillo por un delito de revelación de secretos contra el empresario Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Supremo deberá analizar ahora y validar los documentos presentados, han señalado a EL PERIÓDICO fuentes del alto tribunal.
Fuentes fiscales confirman que la presentación del aval se realiza mientras se ultima la presentación de un recurso contra esta medida cautelar --dirigida a asegurar la responsabilidad civil a la que García Ortiz puede ser condenado-- por considerar que la cantidad impuesta es excesiva.
La defensa de González Amador, sin embargo, considera que es insuficiente y ha reclamado que se incremente a los 300.000 euros por el daño reputacional sufrido, al entender que la actuación del fiscal general al informar del pacto que su defensa ofreció a la Fiscalía en el marco de la causa por fraude a Hacienda abierta contra él contribuyó que se le haya llamado repetidamente "delincuente confeso".
Suscríbete para seguir leyendo
- Declive de las pescaderías en Córdoba: 'Sale igual comer pescado en el bar que en casa
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Hacemos denuncia que el exgerente de Sadeco trabaja para la empresa privada que repone los contenedores en Córdoba
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados
- La encrucijada de las pescaderías de Córdoba: el reto de adaptarse o morir
- Intento de homicidio y puñaladas en Las Margaritas: dos acusados se enfrentan a 16 años de cárcel
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías y catas de vinos ecológicos
- Iván Ania, tras la derrota ante el Andorra: “He empeorado al equipo”