Podemos denuncia el "decreto fake" sobre el embargo de armas mientras Sumar exige aprobarlo "sin dilación"

La izquierda del PSOE se revuelve contra la "dilación" de Moncloa en la aprobación del real decreto para el embargo de armas a Israel. El socio minoritario del Gobierno ha exigido aprobar de forma "inmediata" esta norma, después de que no se haya incluido en el Consejo de Ministros de este martes y diez días después de las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en su comparecencia de urgencia el pasado lunes. Mientras, Podemos acusa al Ejecutivo de "electoralismo" y "buscar titulares" y considera que son el preámbulo para una convocatoria electoral.

Después de que la semana pasada el Gobierno no incluyera el embargo de armas en la reunión de Goberno por "cuestiones técnicas", las alarmas han saltado este martes, cuando tampoco ha salido adelante. Fuentes de Sumar denuncian el retraso y dan como plazo el próximo Consejo de Ministros de la semana que viene. De lo contrario, advierten, supondría un "flagrante incumplimiento" del pacto sellado con los socialistas, señalan, sin detallar cómo se respondería a dicho incumplimiento.

Fuentes de la coalición de izquierdas apuntan a que existe un "acuerdo entre los socios de coalición" que alumbró las nueve medidas anunciadas por el presidente. "Para Sumar, la aprobación de un Real Decreto Ley que blinde el embargo de armas de forma inmediata es una prioridad política central", advierten, avanzando que serán "la garantía de que este compromiso con la ciudadanía no se dilate". Así, los de Yolanda Díaz defienden que este decreto "debe estar listo cuanto antes e incluirse en el orden del día del próximo Consejo de Ministros sin mayor dilación".

IU pide plantar al Consejo de Ministros

Desde Izquierda Unida, en la coalición de Sumar y con un ministro en el Consejo de Ministro, han reclamado dar plantón al Gobierno en caso de no aprobarse esta medida la semana que viene. Su coordinador federal, Antonio Maíllo, se ha declarado "partidario de que si no va el siguiente, los ministros y ministras del espacio al que pertenece Izquierda Unida no vayan al Consejo de Ministros" y "no asistan al Consejo de Ministros".

El dirigente andaluz, en una entrevista en RNE, ha considerado que no llevar el embargo al Consejo "quita fuerza al poder moral y del liderazgo moral" que está teniendo España "en la opinión pública mundial en su posición firme ante Israel", por lo que no cree que sea buena noticia que este martes no se apruebe el embargo y tampoco vería bien "que se aplace más allá del siguiente".

"El PSOE piensa en elecciones"

Más dura ha sido la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha tachado la medida de "decreto fake". "Un gobierno serio tiene preparadas las iniciativas antes de anunciarlas", defendió en rueda de prensa en el Congreso, donde aseguró que "si el presidente de Gobierno quiere hacer algo, no anuncia una medida y dos semanas después tenemos un decreto fantasma que no existe". A su juicio, esta situación "es prueba de que este Gobierno solo quiere titulares, no quieren hacer nada contra Netanyahu".

La diputada de Podemos apuntó a la celebración próxima de unas elecciones generales: "Ahora como parece que se acercan las elecciones generales vemos electoralismo y palabras vacías, apuntó. "Le quiero pedir que cese su hipocresía". Preguntada por una cita electoral, se ratificó y aseguró que "todo lo que veo me hace pensar que el PSOE está pensando más en elecciones que en gobernar", comenzó, asegurando que "anuncian unos presupuestos sin hablar con los socios" y que "llevamos dos anuncios del presidente que no se traducen en nada concreto" después, a su juicio, de "dos años en los que no han hecho nada". "Suena raro", defendió.

