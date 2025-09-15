EUROVISIÓN
RTVE traslada a la organización de Eurovisión que España saldrá del festival si participa Israel
El presidente de RTVE, José Pablo López, incluye este asunto en el orden del día de la reunión del Consejo de Administración de este martes
El presidente de RTVE, José Pablo López, ha trasladado en las últimas horas a la organización de Eurovisión, la Unión Europea de Radiodifusión (UER), que propondrá la salida de España del festival musical en caso de que se mantenga la presencia de Israel en el certamen.
El Consejo de Administración de RTVE se reúne este martes a las 9.30 horas y el presidente de la corporación ha incluido en el orden del día la renuncia de España a participar en el festival de Eurovisión de 2026 en caso de que lo haga Israel, según han informado fuentes de la corporación a EL PERIÓDICO.
La presencia de Israel en eventos culturales y deportivos ha vuelto a primera plana tras tener que suspenderse este domingo la última etapa de la vuelta a España a causa de las protestas por la presencia del equipo israelí en la carrera. Este lunes, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya reclamó que España no participara en el concurso en caso de que lo hiciera Israel.
Ahora, es José Pablo López el que asume como propia esa iniciativa y la incluye en el orden del día del máximo órgano de la corporación pública. Fuentes de la corporación trasladan que "por deferencia" se ha informado a la UER de este debate que se producirá el martes. Una vez se haya sometido a debate y votación, se volverá a informar a la organización eurovisiva del resultado. La propuesta cuenta a priori con la mayoría de los miembros del Consejo, que tiene una mayoría progresista y donde hay cuatro miembros del PP, cinco del PSOE, dos de Sumar, uno de Podemos y uno de ERC, Junts y PNV, respectivamente.
RTVE ya reclamó a la UER un debate sobre la presencia del estado israelí en el concurso europeo, pero el pasado julio la asamblea general del organismo europeo aplazó la votación a diciembre. En aquella cita se incluyó además una cláusula en el festival, por la que permitía a todos los países miembros renunciar a su participación hasta entonces, y se garantizaba la devolución de la cuota económica aportada. Una forma de garantizar que los distintos estados puedan desistir de participar en caso de que Israel se mantenga como concursante.
- Tres detenidos en Córdoba tras caer una red de sustracción, manipulación y venta fraudulenta de vehículos
- Un fallecido y dos heridos tras un accidente de tráfico en la avenida de Cádiz en Córdoba
- La creación en vivo impregna la Noche del Patrimonio en Córdoba
- Más calor a la vista en Córdoba: la Aemet activa el aviso amarillo y la provincia se prepara para los 40 grados
- Córdoba tiene más personas cobrando el paro que desempleados
- El Córdoba CF paga sus errores frente al Andorra
- La carrera Night Running de Córdoba 2025, en imágenes
- La Fiesta del Queso de Zuheros llega a su 22ª edición con 23 queserías y catas de vinos ecológicos