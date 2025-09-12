Feijóo pide no hacer distinciones políticas sobre la violencia: "Es inaceptable, da igual si se sufre en Venezuela o en Gaza"

En un mitin celebrado en tierras malagueñas ante unas 1.500 personas, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, inició su discurso rebelándose contra quienes "relativizan por motivos ideológicos" asesinatos como el de Charlie Kirk y pidió que "no se hagan distinciones" políticas entre unas víctimas y otras. Durante un acto de inicio del curso politico del PP andaluz en el que estuvo omnipresente la cercanía de las elecciones andaluzas, Feijóo comenzó su intervención proclamando que "la violencia es inaceptable y no se puede minimizar por motivos políticos e ideológicos". "Da exactamente igual quién sufre la violencia un hombre norteamericano o una mujer afgana, da igual si la violencia la sufre una persona en Venezuela o en Gaza", enfatizó de modo que ahí se quedaron sus menciones -evitando nuevamente la palabra genocidio- a lo que está haciendo Israel en Gaza.

Y ahí no se quedaron sus equilibrios dialécticos , el político gallego siguió reforzando sus argumentos en los siguientes términos: "Tenemos derecho a la vida, quienes asesinan a una persona por lo que piensa es simplemente un verdugo y un asesino, no quiero vivir en un país o un continente que relativiza la violencia; a aquel que minimiza el asesinato de un hombre por su ideología, le digo el ultra eres tú".

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención / Álex Zea

Inmigración

En otro momento de su intervención, el gallego mostró que seguirá endureciendo su discurso en materia de inmigración y se rebeló contra quienes dan por sentado que "hay que acostumbrarse a que España sea el destino de la inmigración irregular y las mafias".

"Cómo que no se puede hablar de inmigración, tenemos que hablar de cómo entran en España y de lo que hay que hacer y no repartir los inmigrantes como si fueran mercancía; el que no acepte las normas y no venga a trabajar tiene que ver la puerta de salida, tiene que ser así, tenemos que distinguir entre inmigración regular e inmigración irregular", subrayó.

Moreno y Feijóo, en el mítin de Alhaurín el Grande / Álex Zea

Críticas al Gobierno

A lo largo y ancho del mitin, Feijóo dio rienda suelta a su habitual repertorio contra el Gobierno de Pedro Sánchez y sostuvo que "quién gobierna sin presupuesto, sin mayoría parlamentaria y atacando a los jueces, lo que hace es secuestrar la democracia española, secuestra la nación".

"No nos acostumbremos a que La Moncloa sea un lugar donde se hacen negocios, resulta que la mujer del presidente ha dicho al declarar por un quinto delito que la asesora le hacía un favor, ya está bien de pegar con nuestro dinero los favores de las amigas del Gobierno", agregó.

Y, en este punto, Feijóo aprovechó para postularse como próximo presidente nacional: "Los problemas tienen solución, cambiar el Gobierno. Dedicaremos este curso político a preparar el cambio", insistió antes de resaltar que los socialistas "tienen miedo a que los socios los echen a patadas y a que se abran las urnas".

Luego, Feijóo tuvo presente el lugar en el que se encontraba y dejó para la última frase de su intervención un guiño al envite electoral de Juanma Moreno: "Andalucía, en este curso político, es clave".

En Alhaurín el Grande, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente del PP regional y la Junta de Andalucía, Juanma Moreno / Álex Zea

Cuidado con 'la número 2'

En distintos pasajes, Feijóo interactuó con la cercanía de las elecciones andaluzas y en esas lides arremetió contra María Jesús Montero, y presumió de qué sería capaz de referirse a ella sin mencionar su nombre: "La número 2 del PSOE, visto como acaban los números 2 del PSOE hay que tener mucho cuidado; la ministra del cupo independentista y que es incapaz de aprobar unos presupuestos no es el futuro de Andalucía, es el pasado de Andalucía, cómo han sido capaces de traerlas ".

Ataques a Óscar Puente

El líder del PP también le dedicó bastante espacio al caos ferroviario en su intervención y lo usó de percha para lanzar ataques contra Óscar Puente, al que se refirió como "el ministro de las redes sociales". "Del Ministerio de Transportes saldrán los tuiteros y los puteros y los sustituiremos por servidores públicos", proclamó inmerso en juegos que planteaban una vez más la hipótesis de su llegada a la presidencia del Gobierno de España.

Representantes del PP en la primera fila / Álex Zea

La importancia del resultado

El político gallego salpicó su intervención con ciertos guiños que admitían una lectura entre líneas. Cuando nada más subir al escenario agradeció al PP de Málaga que fuera la provincia que más lo avaló para su reciente reelección como presidente del partido, Feijóo no tardó en añadir una frase que se abrazaba al horizonte electoral que se avecina y que incluso puede devolverlo a la campaña si hubiese adelanto electoral nacional, en tiempos en los que Vox sale reforzado en ciertas encuestas: "Lo que importa es el resultado", reiteró el candidato a La Moncloa de los populares.

En su discurso, Feijóo también dejó para el principio las alabanzas a Juanma Moreno, meses antes de que someta a la reválida su mayoria absoluta andaluza: "Donde había un régimen clientelar, hoy hay limpieza; el Gobierno central no puede ser la oposición de Andalucía, yo seré el aliado de Andalucía", enfatizó el gallego con un tono electoralista y embutido por enésima vez en un hipotético traje de presidente del Gobierno.