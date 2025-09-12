Israel
Bolaños defiende garantizar el final de La Vuelta y el derecho a la protesta
Robles censura los actos violentos que comprometen la seguridad de La Vuelta
El Gobierno aboga por la expulsión de los equipos israelíes de competiciones deportivas como se hizo con Rusia
EFE
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Felix Bolaños, defendió este viernes en Murcia que sean compatibles la celebración "con normalidad" de la vuelta ciclista a España y el "derecho a la protesta de personas que luchan por una causa justa".
Bolaños, que ha presidido la toma de posesión del secretario general de los socialistas murcianos, Francisco Lucas, como nuevo delegado del Gobierno en la Región de Murcia, ha insistido a preguntas de los periodistas en que el Ejecutivo pondrá todos los medios a su alcance para garantizar el desarrollo de la prueba ciclista, que finaliza este fin de semana, y el derecho de manifestación de los ciudadanos.
Por otra parte, preguntado por los comentarios del Gobierno israelí contra el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que acusó de lanzar una "flagrante amenaza genocida", Bolaños ha considerado "sorprendente" que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, "acuse precisamente él a alguien de genocidio".
Recordó que el Ejecutivo español condenó firmemente en su día los ataques terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023 y pidió la liberación de los rehenes, y subrayó que España lidera la presión de la comunidad internacional en busca de una resolución del conflicto.
- Defensa garantiza el programa del Silam que se fabrica en Córdoba pese a la anulación del contrato
- Fraude millonario en Córdoba: el procedimiento judicial se complica por la dificultad para localizar a los investigados
- La Noche del Patrimonio en Córdoba 2025: monumentos abiertos, horarios y actividades paralelas
- Hallan una veintena de aves muertas junto al Guadalquivir en Córdoba
- Este es el pueblo de Córdoba que aspira a ser Capital del Turismo Rural 2025
- La Universidad de Córdoba contratará un estudio para ver si la Zona puede acoger una residencia y una casa del estudiante
- Pegamento en puertas, taxis para huir y hoteles para alojarse: así actuaba una banda de ladrones a la que se le seguía la pista desde Córdoba
- Andalucía blinda por ley la VPO pública: la protección será 'permanente' y no se podrán vender en el mercado libre