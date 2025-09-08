Begoña Gómez recurre la incautación de sus correos por Peinado porque afecta a su intimidad sin motivarlo

La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado, que la investiga por presuntos delitos de corrupción, de requerir a la Secretaría General de Presidencia de Gobierno "copia de los correos electrónicos recibidos y enviados" desde la cuenta asignada a Begoña Gómez desde el 11 de julio de 2018" para que sean analizados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Considera que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha adoptado, sin motivarlo en ninguna resolución, una decisión que no es proporcionada y afecta a su intimidad.

Según el recurso al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, la providencia dictada la semana pasada por Peinado no incluye ninguna consideración sobre el alcance de la investigación sobre una cuenta de correo electrónico que "puede guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad" de la mujer de Pedro Sánchez.

Juan Carlos Peinado, juez, en los alrededores de los juzgados de Plaza Castilla / José Luis Roca

"Obviamente con ello no estamos defendiendo que una investigación judicial no puede afectar a los citados ámbitos, pero esa afectación en un Estado de Derecho debe delimitarse, fijar su extensión", defiende el abogado Antonio Camacho. De lo contrario, "se está afectando al contenido esencial del derecho y, al mismo tiempo, se está vulnerando uno de los principios sobre los que gira necesariamente toda la actividad Judicial: el derecho a la Tutela Judicial efectiva del artículo 24 de la Constitución" añade. En una segunda resolución impugna su citación para este miércoles por el delito de malversación de caudales públicos relacionado con la actividad de su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez.

