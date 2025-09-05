Tribunales
Ábalos pide que declare como testigo su exmujer por su aparición en un programa de Telecinco
Su abogado considera que la "exposición pública" de Carolina Perlés "dentro de un procedimiento judicial" afectará a todos los investigados
El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha reclamado al juez que le investiga en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que cite a declarar como testigo a su exmujer Carolina Perlés, ya que el próximo día 8 de septiembre ofrecerá su testimonio en un programa en la cadena Telecinco titulado 'El precio de la corrupción'.
En un escrito remitido al juez, la defensa de Ábalos sostiene que, según se ha podido comprobar a través de los extractos de las secuencias que se han publicado de la entrevista, sus declaraciones "van más allá de una simple comparecencia televisiva".
De acuerdo a la defensa del ex ministro, Perlés realiza "una exposición pública dentro de un procedimiento judicial" que "afectará" tanto a Ábalos como al resto de investigados.
Según sostiene el abogado de Ábalos, investigado por tráfico de influencias, malversación y cohecho, su ex mujer "habla de política, de dinero y de influencia del poder por parte del Gobierno y que esto entendemos que puede perjudicar la percepción judicial" de su defendido, sobre todo después de que de los resumenes de la entrevista se desprenda que "ha tenido acceso a documentación sensible en la época que el Sr. Ábalos formaba parte del Gobierno, así como conversaciones personales y telefónicas que su exmarido tenía".
"Lo que se está pretendiendo por parte de Da. Carolina Perlés es realizar un juicio paralelo, y sin garantías procesales, poniendo en riesgo la presente instrucción que se está llevando a efecto hasta la presente fecha", termina el escrito suplicatorio de la defensa del ex ministro.
