TRANSPORTES
Óscar Puente culpa a los incendios y a la antigüedad de los trenes de los retrasos ferroviarios
El ministro ha comparecido en el Congreso, donde ha explicado que los trayectos afectados por incendios se ha disparado un 622%, a pesar de que defiende que España tiene la segunda mejor ratio de puntualidad de Europa
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha defendido este jueves en el Congreso de los Diputados que el culpable del aumento en los retrasos este verano en trayectos ferroviarios han sido principalmente los incendios, que han multiplicado por cinco las interrupciones, sumado a la antigüedad de la flota de trenes, que supera ya los 20 años de media. A pesar de esto, Puente asegura que España cuenta con la segunda mejor ratio de puntualidad de Europa.
En una comparecencia a petición propia en la Comisión de Transportes de la Cámara Baja, el ministro ha señalado que España ha batido su récord histórico de viajeros en tren en los primeros seis meses del año, con más de 277 millones de usuarios. Especialmente notorio el crecimiento en Galicia y Extremadura, donde han aumentado los viajeros en un 500% y 30%, en los últimos seis y dos años, respectivamente.
Los trenes, "punto débil" del sistema ferroviario
Óscar Puente ha señalado en su primera intervención que los trenes, son "uno de los puntos débiles" del sistema ferroviario. "Nuestro material rodante está en el último tramo de vida útil, con una media de antigüedad media superior a los 20 años. Desde 2008 no entra en nuestra red un tren nuevo de Cercanías y entre 2010 y 2024 tampoco en la red de media y larga distancia. En la primavera del pasado año incorporamos el famoso modelo 106 de Talgo, conocido popularmente como Avril, que ha ido mejorando sus cifras de incidencias y su ratio de puntualidad, aunque recientemente hemos sufrido una incidencia muy seria al detectar en una revisión rutinaria fisuras en los boogies de los modelos Avlo que operaban en la línea entre Madrid y Barcelona. Nos hemos visto obligados a retirarlos de la circulación, con las afectaciones que ha supuesto esto para nuestro servicio", ha desarrolla.
