La Fiscalía respalda que la jueza de la dana no cite a la periodista que comió con Mazón el 29-O

La Fiscalía Provincial de Valencia ha reiterado su apoyo a la posición de la jueza instructora de la causa penal por la gestión de la dana de no citar a declarar como testigo a Maribel Vilaplana, la periodista que comió con el president de la Generalitat valenicana, Carlos Mazón, el pasado 29 de octubre, día de las riadas.

En una resolución firmada el pasado 20 de agosto pero notificada este martes a las partes, a la que ha tenido acceso EFE, el fiscal Cristóbal Melgarejo rechaza el recurso de apelación presentado contra la decisión de la magistrada y se limita a apuntar que es "ajustado a derecho".

La jueza instructora desestimó la petición de declaración de Vilaplana, formulada por un abogado de la acusación, el pasado mes de mayo por considerar que no era "factible" desplazar el objeto de la investigación hacia la actuación del jefe del Consell, dada su condición de aforado y el hecho de que no es parte en el procedimiento.

En opinión de la jueza, la declaración de esta periodista "estaría relacionada en definitiva con la localización y actuación del president durante dicho día", algo que no es posible por su condición de aforado.

En el mismo escrito, la instructora recordó que se le ofreció a Mazón la posibilidad de declarar de forma voluntaria como investigado, algo que el president declinó.

