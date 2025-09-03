Investigación a la mujer del presidente
Deloitte esquiva las peticiones del juez Peinado porque nunca tuvo acceso a códigos fuente del software de Begoña Gómez
El juez había requerido detalles de su colaboración con la cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del Gobierno por, entre otras cosas, una presunta apropiación indebida del software utilizado en la cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid, preguntó recientemente a Deloitte por detalles de su colaboración con este proyecto. Pero la consultora ha esquivado sus peticiones alegando que no puede aportar la información técnica requerida porque nunca tuvo acceso a directo a este programa del curso de Begoña Gómez y tampoco participó en su creación, desarrollo y mantenimiento.
Así se señala en el documento que Deloitte aportó al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, en respuesta a la petición del juez para que aportaran "de los códigos fuente, ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales en cuanto a su colaboración con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense".
En su misiva, la entidad responde que la prestación de servicios profesionales por parte de Deloitte Consulting a favor de la citada cátedra tuvo por objeto la prestación de soporte y asesoría a la oficina del proyecto, y que dicha oficina había sido creada antes del comienzo de dicha colaboración.
Para las pymes
Se trataba, explican al juez desde la empresa, del desarrollo de un software con el que se pretendía poner a disposición de las pequeñas y medianas empresas una herramienta digital que les facilitara la medición del grado de cumplimiento de sus objetivos en el ámbito de la transformación social competitiva.
Por ello, los responsables de la compañía informan que Deloitte nunca tuvo acceso directo al software y tampoco participó en su creación, desarrollo y mantenimiento. Por este motivo, no contamos con los ejecutables, repositorios, desarrollos o entregables digitales de los códigos fuente del software de referencia.
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- Zara cierra definitivamente su tienda en la calle Gondomar de Córdoba
- El carnicero del mercado municipal de El Naranjo: 'Me echan como un perro después de 38 años
- Nuevo horario de Mercadona en Andalucía: esta es su nueva hora de cierre a partir de septiembre
- El Ayuntamiento de Córdoba 'echa el cierre' al mercado de El Naranjo para hacer un centro de mayores
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El equipo arqueológico de la ronda Norte propone soterrar los restos o cambiar el trazado de la futura vía
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov