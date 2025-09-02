CASO MONTORO
El juez del caso Montoro admite a nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza"
Ha aceptado a la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa
El juez que investiga el caso Montoro, Rubén Rus Vela, ha admitido la personación de siete nuevas acusaciones populares "sin exigencia ni de querella ni de fianza", según consta en siete resoluciones judiciales, a las que ha tenido acceso esta redacción.
En concreto se trata de la Confederación General del Trabajo (Fetap-CGT), Manos Limpias, Vox, Sociedad Humana, Luis José Sáenz de Tejada Vallejo, Asociación Defensa Integral de Víctimas de Delitos Especializada y Iustitia Europa. De esta forma, estas nuevas acusaciones populares se unen al PSOE, que tras levantarse el secreto de sumario, en julio pasado, fue admitida.
En mayo de 2024, y tras las informaciones publicadas por este diario, el PSOE reclamó por primera vez al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Tarragona, Rubén Rus Vela, que aceptara su personación en calidad de acusación popular al considerar que las actividades investigadas tenían "enorme trascendencia para los intereses generales".
Suscríbete para seguir leyendo
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- El Ayuntamiento de Córdoba saca fuera del casco histórico la verbena de Santa Marina
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- La avenida de República Argentina de Córdoba se convertirá en una pista de pruebas de vehículos eléctricos y eco en Automov
- Bajo tierra y entre tesoros: excavar en la ciudad de las tres culturas
- Unas 200 personas arropan en Córdoba a la familia de Álex en el primer día del juicio por su muerte
- Queda en libertad el autor del apuñalamiento a un hombre en una parada de bus en Córdoba tras entregarse a la Policía
- El presunto autor de la puñalada mortal a Álex niega los hechos en el juicio