El Gobierno aplaude la reunión entre Illa y Puigdemont para “ganar confianza mutua” y deja a Montero la negociación de Presupuestos

La reunión entre Salvador Illa y Carles Puigdemont este martes en Bruselas es para el Gobierno un paso positivo no solo de cara a la “normalización”, sino también para “ganar confianza mutua” entre el PSOE y Junts. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha abrazado este encuentro al considerar que es “bueno para la convivencia y el diálogo”, pero descartado que se vaya a hablar de Presupuestos.

Las conversaciones de cara a la aprobación de unas nuevas cuentas, que serían las primeras de la legislatura y atornillarían a Pedro Sánchez en La Moncloa hasta 2027, “van por otro carril”, según aseguró en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó la quita de la deuda. Un compromiso adquirido con ERC, en este caso, y con el que se reparten los gestos a las formaciones independentistas de cara a allanar el proyecto para las cuentas públicas.

Las primeras exploraciones con los grupos parlamentarios ya han comenzado y este mismo miércoles se publicará en el BOE (Boletín Oficial del Estado) la orden ministerial de elaboración. A partir de ahí, se pretende presentar en “breve” la senda de déficit, el primer paso para elaborar la arquitectura de los Presupuestos. Sin querer concretar plazos, el Ejecutivo pretende que se apruebe este mes de septiembre para poder llevar la votación de totalidad antes de final de año.

La negociación sobre los Presupuestos con Junts la liderará Montero. “Será Hacienda quien hable de Presupuestos con Junts”, remarcó la vicepresidenta primera para aclarar que no está sobre la mesa ni en el “orden del día” de la reunión de esta tarde abordar esta cuestión. Algo que también han descartado desde la formación posconvergente. Fuentes de Moncloa trasladan que “fundamentalmente” se abordará cuestiones en clave catalana, con la intención de normalizar la relación entre los socialistas catalanes y Junts.

En el Gobierno confían, con todo, en que este encuentro acerque a Junts a la mayoría de investidura tras un final de curso abrupto. El propio Pedro Sánchez celebró que se produzca esta foto calificándola de "acertada" desde el punto de vista político. "Es una decisión coherente con la política de normalización y diálogo", reflexionó durante una entrevista en TVE la noche del lunes, la primera en más de un año y que concedió coincidiendo con el arranque del curso político.

El jefe del Ejecutivo dejó en el aire mantener un encuentro personal con Puigdemont, como volvió a hacer la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, aun dando por hecho que se producirá. “Cuando esa reunión se formalice y se vaya a producir se informará, hoy por hoy no tengo que trasladarles todavía ninguna cita. Cuando se produzca, dentro de este ámbito de normalización, se informará”, reiteró a preguntas de los periodistas en la sala de prensa de Moncloa.

Encuentro con Sánchez

Durante su rueda de prensa de balance del curso político, Sánchez avanzó su intención de reunirse con "todos los interlocutores políticos", al ser preguntado por un encuentro con el líder de Junts. "Me reuniré con todos ellos para tratar estos temas y otros muchos", añadió aun sin precisar fecha ni lugar, al encontrarse todavía fuera de España el presidente de los posconvergentes.

La avanzadilla de Illa allana el terreno para que pueda producirse en Bruselas, aunque en el Gobierno evitan confirmarlo. Este martes, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha vuelto a reclamar esta reunión: "Para nosotros es importante que se miren a los ojos", ha dicho en una entrevista en 'Els Matins' de TV3. Y ha justificado esa importancia como una forma de aplicar la "amnistía política" a Puigdemont, un "político de primera línea", mientras "los Llarenas" [en referencia al juez del Supremo, Pablo Llarena] retrasan la judicial.

