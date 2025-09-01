Encuentro en Moncloa
Sánchez traslada a la OMS el "firme compromiso" de España con la gobernanza sanitaria mundial
El presidente español y el director general de la OMS han abordado los desafíos globales a los que se enfrenta el sistema sanitario mundial.
EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha reunido este lunes con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, en un encuentro en el que le ha trasladado el "firme compromiso" de España de mantener un papel activo y destacado en la gobernanza sanitaria mundial.
Según informa el Ejecutivo en un comunicado, ambos han abordado los desafíos globales a los que se enfrenta el sistema sanitario mundial. Así, Pedro Sánchez ha puesto en valor la 'Iniciativa de Acción para la Salud Global', lanzada en Sevilla el pasado mes de julio, cuyo objetivo es renovar el compromiso de los países con una arquitectura sanitaria mundial más ágil, transparente y eficiente.
En este sentido, ambos han coincidido en que estas transformaciones deben ser una referencia para el futuro del multilateralismo y han destacado el papel central que la OMS está llamada a desempeñar en este proceso.
En este punto, el Gobierno recuerda que, en el marco de la Ronda de Inversiones de la OMS, España anunció una contribución de 60 millones de euros. Además, como miembro de su Consejo Ejecutivo, el Ministerio de Sanidad continuará participando en el impulso de la agenda de reformas. "Acciones que reflejan la voluntad del Gobierno de liderar y contribuir al proceso de transformación de la gobernanza sanitaria mundial", finaliza el comunicado.
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Bajo tierra y entre tesoros: excavar en la ciudad de las tres culturas
- Unas 200 personas arropan en Córdoba a la familia de Álex en el primer día del juicio por su muerte
- Los bomberos forestales de Córdoba se echan a la calle: 'El Infoca no se vende, se defiende
- Traca de conciertos, festivales y obras de teatro para despedir un verano de alto voltaje en Córdoba