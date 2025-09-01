Casa Real
La princesa Leonor llega a la Academia del Aire para completar su último año de formación militar
La heredera de la Corona ha ingresado este mediodía en el complejo de San Javier para iniciar su última etapa de instrucción
Juana Martínez
La alférez Borbón Ortiz ya es una alumna más de la Academia General del Aire y del Espacio de San Javier, en Murcia.
La princesa de Asturias se ha incorporado este lunes para comenzar su tercer y último curso de formación militar, tras haberse formado en el Ejército de Tierra y en la Armada. Leonor de Borbón ha sido recibida a las doce del mediodía por el coronel director de la Academia, Luis Felipe Asenjo.
Leonor ha firmado el libro de Honor tras mantener una reunión con Asenjo y el equipo docente, quienes también ha dado a la bienvenida a Leonor a las puertas del edificio de dirección.
La alférez Borbón Ortiz realizará un currículum especialmente adaptado para ella.
Este curso hay 74 damas cadetes y alféreces, siendo 14 de ellas de la promoción de la princesa.
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Los bomberos forestales de Córdoba se echan a la calle: 'El Infoca no se vende, se defiende
- El Córdoba CF dice basta por los arbitrajes y pedirá explicaciones al Comité Técnico de Árbitros
- Iván Ania, tras el empate ante el Valladolid: “Me siento perjudicado”
- De la carne de momia al ibuprofeno: las farmacias históricas de Córdoba