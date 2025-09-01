Óbito
Muere Víctor Terradellas, excargo de CDC que impulsó el 'procés' a nivel internacional
El político, investigado en el caso Voloh por la supuesta implicación rusa, sufrió un ictus el pasado viernes y se encontraba ingresado en Tarragona
EFE
El exsecretario de Relaciones Internacionales de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) Víctor Terradellas, figura clave en la internacionalización del 'procés', falleció este domingo en Tarragona.
JuntsxCAT Reus ha informado este lunes en X de la muerte del político y activista independentista, que el pasado viernes sufrió un ictus y se encontraba ingresado en el Hospital Joan XXIII de Tarragona.
"Lamentamos profundamente la muerte del reusense Víctor Terrradellas, patriota de piedra picada. Trasladamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos", ha escrito el partido en X.
Víctor Terradellas (1962), que impulsó la Fundación CatMon y logró dar a conocer el procés a nivel internacional, fue investigado en el caso Voloh por la supuesta implicación rusa en el 'procés'.
- La DGT instala un nuevo radar en la A-4: ubicación, límite y desde cuándo multará
- El giro decisivo que hizo que un pueblo granadino fuera de Córdoba para siempre
- ¿Cuánto ha subido el precio de la vivienda en cada barrio de Córdoba? Así han variado los precios en un año
- El pueblo de Córdoba que esconde una cueva única en Andalucía: fue usada como bodega, almacén… y hasta refugio de guerra
- Los bomberos forestales de Córdoba se echan a la calle: 'El Infoca no se vende, se defiende
- El Córdoba CF dice basta por los arbitrajes y pedirá explicaciones al Comité Técnico de Árbitros
- Iván Ania, tras el empate ante el Valladolid: “Me siento perjudicado”
- De la carne de momia al ibuprofeno: las farmacias históricas de Córdoba