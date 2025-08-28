Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

REDES SOCIALES

Feijóo sostiene que EEUU excluye a Sánchez de su ofensiva contra el narco venezolano por su “complicidad” con Maduro

El líder de los 'populares' se ha hecho eco de esta forma de una ronda de contactos iniciada por Washington en busca de nuevos socios para desplegar una alianza militar contra el cártel de los Soles, con base en Venezuela

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del partido, a 25 de agosto de 2025, en Madrid (España).

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Comité de Dirección del PP, en la sede del partido, a 25 de agosto de 2025, en Madrid (España). / Jesús Hellín - Europa Press

EP

MADRID

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que España necesita "una política exterior seria", empezando por "defender la democracia" en lugar de "conchabar con la dictadura" venezolana, después de que Estados Unidos haya iniciado conversaciones con varios países, entre los que no figura España, para establecer una alianza contra el narcotráfico en Venezuela, según ha informado 'ABC'.

"Sánchez, de nuevo excluido de una reunión de alto nivel internacional. Esta vez es la complicidad con Maduro lo que pasa factura", ha lamentado el líder de la oposición en un mensaje en la red social X, que ha recogido Europa Press.

En su opinión, "España necesita una política exterior seria" y eso empieza "por defender la democracia en vez de conchabar con la dictadura", en alusión a una supuesta complicidad existente entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el de Nicolás Maduro.

Feijóo se ha hecho eco de esta forma de una ronda de contactos iniciada por Washington en busca de nuevos socios para desplegar una alianza militar contra el cártel de los Soles, con base en Venezuela, y que según la Administración de Donald Trump tiene a Maduro como uno de sus responsables.

Fuentes diplomáticas han señalado a ABC que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, ha hablado tanto con sus aliados de América del Norte --México y Canadá--, como con los Gobiernos europeos de Italia, Reino Unido y Francia, aunque no España ni el resto de los 24 países de la Unión Europea.

TEMAS

  1. Detenido un hombre por matar con una escopeta al dueño de un bar en Almedinilla
  2. La obra de la avenida de Trassierra concluye y dota a Córdoba de una arteria vital para la movilidad
  3. El alcalde de Córdoba, sobre los vuelos de Binter: 'el aeropuerto tendrá operatividad todo el año
  4. Fallece un hombre en una salida de vía en Almodóvar del Río tras sufrir un infarto
  5. Herido un guardia civil de Tráfico en un accidente en la A-431 en Almodóvar del Río
  6. Iván Ania, tras la derrota ante Las Palmas: “Posiblemente haya sido el peor partido que hemos hecho en El Arcángel”
  7. Crimen de Almedinilla: 'Le pegó dos tiros sin pararse a nada
  8. Vox denuncia que los vecinos de Huerta de la Reina siguen esperando soluciones a la 'inseguridad' y 'abandono' del barrio

Con VIAJAR SEPTIEMBRE descubre Suiza y auténticos paisajes de vendimia este otoño.

Con VIAJAR SEPTIEMBRE descubre Suiza y auténticos paisajes de vendimia este otoño.

Un detenido por provocar varios incendios en la Sierra de Gredos (Ávila)

Un detenido por provocar varios incendios en la Sierra de Gredos (Ávila)

Feijóo sostiene que EEUU excluye a Sánchez de su ofensiva contra el narco venezolano por su “complicidad” con Maduro

Feijóo sostiene que EEUU excluye a Sánchez de su ofensiva contra el narco venezolano por su “complicidad” con Maduro

Una nueva tecnología rompe los límites de lo real: permite recibir objetos físicos que provienen de la realidad virtual

Una nueva tecnología rompe los límites de lo real: permite recibir objetos físicos que provienen de la realidad virtual

La Unión Europea denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Ucrania

La Unión Europea denuncia que Rusia ha atacado su delegación en Ucrania

Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir ya que se derive a los menores migrantes

Canarias, Ceuta y Melilla pueden pedir ya que se derive a los menores migrantes

Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos

Una fuga de agua en la Mezquita-Catedral obliga a una rápida intervención de los bomberos

El Ibex 35 sube un 0,2% hasta los 15.055 puntos, tras los resultados de Nvidia

El Ibex 35 sube un 0,2% hasta los 15.055 puntos, tras los resultados de Nvidia
Tracking Pixel Contents