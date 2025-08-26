Ejército
Pedro Sánchez informa de la muerte del teniente coronel Sánchez Silva, primer militar de alta graduación que se declaró homosexual
El presidente del Gobierno ha lamentado su fallecimiento y ha calificado a Sánchez Silva como "referente de libertad y derechos"
Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha informado del fallecimiento del teniente coronel del Ejército José María Sánchez Silva en un mensaje a través de su cuenta en X en el que envía "un abrazo a sus seres queridos".
"Nos deja José María Sánchez Silva, teniente coronel y referente de libertad y derechos", ha escrito en su mensaje.
Y opina que el militar fallecido "con coraje, abrió camino hacia una España más justa e igualitaria. Siempre recordaremos su ejemplo".
Sánchez Silva está considerado el primer militar español de alta graduación que hizo pública su condición de homosexual.
