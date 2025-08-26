El Gobierno se abre a incluir medidas de Feijóo en su pacto de Estado

El presidente del Gobierno irrumpió hace diez días instando a un pacto de Estado para afrontar el cambio climático. El PP respondió entonces, vía Elías Bendodo, aseverando que el único que se necesita es el “pacto de Estado contra Pedro Sánchez, que debe irse cuanto antes”. Pero la víspera de que este martes el Consejo de Ministros aprobase la declaración de como zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil todas aquellas en las que se han registrado episodios de fuertes lluvias o incendios desde el pasado 23 de junio -paso previo para la solitud de ayudas- el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, intentó tomar la iniciativa política y presentó un Plan Integral de Ayuda, Recuperación y Prevención para el Medio Rural y Forestal.

La primera impresión desde el PSOE y el Ejecutivo fue de chanza porque Feijóo propone medidas cuyos "responsables de poner en marcha" son los propios presidentes autonómicos del PP. Pero ahora, ante la necesidad de elaborar el documento del pacto de estado que Sánchez considera una “necesidad”, el Gobierno abre la puerta a sumar las propuestas de Feijóo.

Folio en blanco

Al menos, según dijo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, "cualquier medida o propuesta en materia de lucha contra las emergencias climáticas será estudiada, valorada, analizada" para encajarla en ese pacto de estado, que aun es un “folio en blanco”, según reconocen en La Moncloa. El Ejecutivo prevé elaborar un primer borrador que luego será abierto a la participación de partidos políticos y sociedad civil.

En el Gobierno están convencidos de que les asiste la verdad y el relato de hechos en la gestión de los incendios que ha azotado España en agosto y en plena ola de calor. Minimizan el coste político de que hasta cuatro ministro vayan a comparecer esta semana en el Senado y otros dos -Sara Aegesen y Fernando Grande Marlaska- tengan que hacerlo también en el Congreso, todavía en periodo extraordinario.

Es más, responsabilizan al PP de avivar la disputa política aun con “fuegos activos” solo para eludir responsabilidades. "No compartimos la equidistancia de que todos hemos crispado igual", aseguran desde el Gobierno. Porque, como denunció la portavoz Pilar Alegría, en el PP desplegaron su “patrón de conducta” que consiste en “lavarse las manos y buscar un culpable en el Gobierno” de Pedro Sánchez. Mientras en el Gobierno no quieren salirse del marco del pacto de estado y animan al PP a que, si quieren “despolitizar” que se sumen a la iniciativa y, consideran, lidien lidiar con la presión de Vox en las autonomías.

50 minutos de la labor de la UME

Prueba de la seguridad de su labor ante esta crisis es la respuesta de Margarita Robles al PP por obligarla a rendir cuentas en el Senado con los incendios aun activos. La ministra de Defensa proyectó un vídeo de más de 50 minutos con una recopilación de los tuits de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y del Ministerio de Defensa con vídeos y fotos de sus labores en la extinción de los incendios desde el 29 de julio y hasta el pasado fin de semana. Y aunque dijo que "una imagen vale más que cien palabras" aprovechó la comparencia para arremeter contra el presidente del PP, al que acusó de echar por tierra la coordinación entre el Gobierno y las autonomías ante la ola de incendios. En concreto cuando solicitó el despliegue del Ejército, "como si la UME con todo su apoyo del Ejército, de la Armada y del Ejército del Aire no fuera el Ejército", y haciendo por tanto una "declaración en clave política" que provocó que sus presidentes autonómicos pidieran "de una manera absolutamente coordinada y sorprendente" unos medios "ingentes" que hasta el momento nunca habían reclamado.

Y en Núñez Feijóo también ponen el foco en La Moncloa. Mientras el presidente del PP presume de saber gestionar incendios por su experiencia acumulada al frente de la Xunta de Galicia, el ministro del Interior le reclamó que “sea más serio” cuando hable del origen de los incendios que asolan el país.

Contra la “ignorancia” de feijóo

Marlaska aseguró desde la mesa del Consejo de Ministros que no se pueden poner sobre la mesa “soluciones de poco fuste”, en referencia a la creación de un registro oficial de pirómanos y que a estos responsables de incendios se les tenga identificados con una pulsera telemática. Es más, criticó la “ignorancia” del líder del PP por pedir el listado de pirómanos cuando esa causa, dijo, representa un porcentaje muy pequeño de los incendios que suceden en España. De hecho, le recordó que “la referencia a los pirómanos como causantes de la mayoría de los incendios”, esgrimió, “ha sido contestada por un fiscal especialista de Medio Ambiente y por la propia Fiscalía General del Estado en su memoria, así como por las memorias del Seprona”.

El último anuario de Interior recoge que en 2023 la Guardia Civil tuvo “conocimiento” de 2.944 incendios y conatos. De ellos, según recoge Servimedia, solo 225 fueron presuntamente “intencionados”. Eso supone un 7,6% del total.

