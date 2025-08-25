DIRECTO | Feijóo presenta un plan con 50 medidas contra los incendios: un registro de pirómanos, exención de impuestos y ayudas a la ganadería

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado que Pedro Sánchez y el Gobierno de coalición han "fallado" ante la crisis de los incendios que en las últimas semanas ha azotado a varias comunidades autónomas y que sigue activa en Galicia y Castilla y León. Ante esta situación, el líder del PP se ha afanado en asegurar que su formación ha estado estas semanas trabajando para elaborar un plan con 50 medidas con las que hacer frente a las desastrosas consecuencias de esta ola de incendios y también tratar de prevenir futuras crisis. Entre las propuestas está la creación de un registro de pirómanos, la exención de impuestos a la hora de hacer frente a la reconstrucción de los parajes y pueblos devastados y ayudas a futuro para la ganadería extensiva.

"Es obvio que a estas alturas, el Gobierno central ha fallado en su prevención. [...] No ha puesto todos sus medios disponibles para que la crisis no tuviera la intensidad que ha alcanzado", ha denunciado Feijóo en una rueda de prensa en la que él mismo ha dicho que no pretendía "enzarzarse en broncas partidistas". No obstante, ha arremetido contra el Ejecutivo por "llegar tarde" a la hora de desplegar los medios nacionales y por su "falta de compromiso" en los primeros días de la crisis.