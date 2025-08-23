El Gobierno cierra el curso parlamentario con una derrota a cuenta del gasto en Defensa

Pedro Sánchez no solo tiene que lidiar con las amenazas de Donald Trump por negarse a subir el gasto en Defensa hasta el 5% del PIB. El incremento del presupuesto militar pone al Gobierno en una compleja situación en la que se ve cercado por todos los lados. Este jueves, en el último pleno ordinario del curso parlamentario, sus aliados habituales en el Congreso han apoyado una iniciativa del PP para exigir al Ejecutivo que el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa que aprobó el Consejo de Ministros en abril y que eleva al 2% el gasto militar se debata en la Cámara baja.

Tras la polémica de los últimos días en los que Sánchez ha dejado claro que España puede hacer frente a las peticiones de la OTAN con un gasto del 2,1% y las duras críticas lanzadas por el presidente de Estados Unidos, el PP ha logrado el respaldo de ERC y BNG, así como la abstención de Junts y Podemos, para sacar adelante una proposición no de ley, la cual carece de carácter vinculante, para reclamar al Gobierno que someta a "debate y votación" sus planes en materia de Defensa.

La iniciativa de los populares menciona el Plan Industrial y Tecnológico para la Seguridad y la Defensa, así como cualquier plan plurianual para hacer frente a los compromisos adoptados en el seno de la OTAN. La misma mayoría parlamentaria ha apoyado que también se debata cualquier modificación que se realice en estos planes. Por otro lado, los votos favorables de PP, Vox, Junts, PNV, BNG y Coalición Canaria han servido para aprobar otros puntos en los que se exige la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso cada tres meses para informar de los avances en este plan.

Tras este último pleno ordinario, el Congreso se volverá a reunir en dos ocasiones durante el mes de julio. La primera de ellas, el 9 de julio, cuando Sánchez deberá hacer frente a dos comparecencias. Una para dar cuenta de la supuesta corrupción que acorrala a su partido y la otra para informar, precisamente, sobre la cumbre de la OTAN que se ha celebrado esta semana.

La política fiscal

Esta no es la única derrota que ha sufrito el Ejecutivo este jueves. El Congreso, con el 'sí' de PP, Vox, Junts y UPN ha aprobado una iniciativa de los posconvergentes que reclama bajadas fiscales. En concreto, rebajar el IVA de los servicios funerarios, los servicios de teleasistencia, de ayuda a domicilio y los centros de día; bonificar al 99% el impuesto de sucesiones; deflactar el IRPF; aumentar las deducciones para autónomos y otras medidas.

Suscríbete para seguir leyendo