Pedro Sánchez visita este viernes el incendio de Degaña, el que más preocupa ahora en Asturias

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazará este viernes por la mañana a Asturias para conocer sobre el terreno la evolución del incendio forestal de Degaña, según han informado fuentes gubernamentales. Se trata precisamente de la zona donde el Principado tiene toda la atención puesta, donde un fuego derivado del leonés de Anllares del Sil sigue siendo el que más preocupa y acapara los medios disponibles de Asturias.

En concreto, a las 12.30 horas estará en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de los incendios de Somiedo y Cangas del Narcea. En esta ocasión estará acompañado por el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón; por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; por el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y por la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra.

El Principado será la cuarta comunidad afectada por los incendios que visite Pedro Sánchez después de haber estado estos últimos días en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

La última visita que realizó Sánchez a territorios afectados por los incendios fue este martes en Molezuelas de la Carballeda (Zamora), aunque en esta ocasión no estuvo acompañado por el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Por la mañana del martes, Sánchez realizó una visita al Puesto de Mando Avanzado del incendio de Jarilla (Cáceres) y ahí sí que estuvo acompañado por la presidenta regional, María Guardiola.