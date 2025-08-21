TRIBUNALES
El CGPJ analiza nuevas quejas contra Peinado y la jueza de la DANA
Un portavoz especifica que se trata "simplemente de comprobar si hay materia disciplinaria o si lo que procede es el archivo por no haber infracción"
El Promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Ricardo Conde, ha abierto diligencias informativas para estudiar sendas quejas contra los jueces Juan Carlos Peinado, que entre otras causas investiga el caso Begoña Gómez, y Nuria Ruiz Tobarra, la instructora de la investigación de la DANA de Valencia.
Preguntado un portavoz del Poder Judicial sobre estos casos, este explica que se trata "simplemente de comprobar si hay materia disciplinaria o si lo que procede es el archivo por no haber infracción o por ser los hechos cuestión jurisdiccional (que no es competencia del CGPJ)". Por eso, "solo si se determina que hay materia disciplinaria se abriría un expediente y sería entonces cuando podría hablarse de investigación", especifica el citado portavoz.
Un supuesto error de Peinado
En concreto, en el caso de Peinado, la denuncia se debe a la queja presentada por el diputado del PSOE en el Congreso Guillermo Hita por un supuesto error del magistrado madrileño en una causa contra el gerente de la Empresa Municipal de Transporte (EMT) de Madrid, tal y como ha adelantado la Cadena Ser.
Sobre la jueza que investiga la DANA, la denuncia se debe a la supuesta intromisión de su marido, el también juez Jorge Martínez Ribera, por asistirla en el caso, según adelanta OKDiario.
- Hallado el cuerpo sin vida del hombre desaparecido en Córdoba el pasado domingo
- El Ayuntamiento de Córdoba remodelará la avenida Carlos III para hacerla más accesible
- Parece la ruta 66, pero es una antigua estación de tren en un pueblo de Córdoba donde ahora puedes probar desde flamenquines hasta 'unas tostadas espectaculares
- La Junta lanza la primera convocatoria de 43 cursos para formar al personal de la BLET
- Zara abrirá en septiembre su nueva tienda en la calle Jesús y María
- El Ayuntamiento de Córdoba licita la dirección de obra para reformar y hacer accesible el circuito del Colacao
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- Bershka cerrará su tienda en el centro comercial La Sierra el 13 de septiembre